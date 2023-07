Michael Jordan condamnă relația dintre fiul lui și fosta soție a lui Scottie Pippen. Diferența dintre cei doi e de 16 ani

Relația de iubire dintre fiul lui Michael Jordan și fosta soție a lui Scottie Pippen este una ditnre cele mai mediatizate din SUA.

Marcus Jordan (32 de ani), al doilea băiat al lui Michael Jordan, este împreună cu frumoasa Larsa Pippen (48 de ani). Relația dintre cei doi durează deja de mai bine de un an.

Michael Jordan a fost întrebat de un fotoreporter în Paris dacă e de acord cu legătura sentimentală dintre Marcus și Larsa. Răspunsul lui Air Jordan a fost scurt și la obiect: Nu!

Când fotograful a insistat asupra întrebării, Jordan a dat din cap că nu aprobă relația.

În urmă cu puțin peste trei luni, Larsa Pippen și-a apărat relația cu Marcus Jordan la „The Tamron Hall Show” și a vorbit despre diferența de 16 ani pe care o are față de iubitul ei: „Nu cred că vârsta determină dacă ești matur sau nu", a spus Larsa.

Tamron Hall a întrebat-o direct pe Larsa Pippen despre consecințele relației proaste dintre Michael Jordan și Scottie Pippen (cei doi foști coechipieri de la Chicago Red Bull) ca urmare a legăturii ei sentimentale cu Marcus Jordan: „Personal, chiar nu-mi pasă de ceilalți oameni. Simt că trăiesc cu adevărat. Sunt fericită. Simt că ne înțelegem bine. Marcus este cel mai bun prieten al meu. Și, în calitate de prieten al tău cel mai bun, simt că avem multe în comun".

