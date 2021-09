A murit celebrul actor american Michael K. Williams. Ce vârstă avea VIDEO

Nu a fost comunicată o cauză a decesului.Williams, de cinci ori nominalizat la Emmy, a jucat cel mai recent rolul Montrose Freeman în „Lovecraft Country” (HBO) şi în miniseria „When They See Us” (Netflix), regizată de Ava DuVernay.El a mai avut roluri în „Boardwalk Empire”, din 2010 până în 2014, şi în miniseria „The Night Of” din 2016.Născut în Brooklyn (New York), pe 22 noiembrie 1966, şi-a început cariera ca dansator, inclusiv în turneele unora ca George Michael şi Madonna , înainte de a deveni actor de teatru. După ce s-a alăturat National Black Theatre din New York, a debutat pe marile ecrane în „Bullet” (1996), alături de Mickey Rourke şi Tupac Shakur.Williams a mai apărut în episoade din „The Sopranos”, „Alias” şi „Boston Legal”, apoi în „The Wire”, în care a jucat din 2002.