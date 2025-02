Continuă scandalul în familia dezbinată a lui Mișa Klein: "Cam cu asta se ocupă doamna"

La 32 de ani de la moartea neașteptată a celui care a fost Mișa Klein, fratele și sora acestuia lansează acuzații grave la adresa soției și fiicei fostului mare fotbalist.

După Martin Klein, și Ana Klein, sora lui Mișa, lansează acuzații grave la adresa Adrianei și a lui Dominique, soția, respectiv fiica fostului fotbalist.

Ana Klein susține, într-un interviu acordat GSP, că Dominque și Adriana urmăresc să ia averea și nu sunt preocupate de memoria marelui fotbalist.

Adriana și Dominique Klein au blocat botezarea viitorului stadion din Hunedoara cu numele „Michael Klein” și au notificat Primăria să înceteze comemorările cu slujbe și discursuri.

"Nu văd decât un singur argument pentru aceste șicanări din partea celor două. Bani, bani, bani! Caută să mai stoarcă niște bani! Cred că Mișa s-a răsucit de o sută de ori în mormânt. Nu are liniște din cauza a ceea ce se întâmplă. Familia lui suntem eu și fratele meu, Martin, nu voi, care doar vă folosiți de acest nume! De unde aveți atâta ură? Și pentru ce? Ce vreți? Ce urmăriți? Vă bateți joc de un oraș întreg! Un oraș care-l iubește enorm pe Mișa!", a declarat Ana Klein.

„După ce s-a prăpădit Mișa, am avut probleme de la bun început cu Adriana. Am fost dată în judecată că am furat, am făcut, am dres. Că mama a furat bunuri din casă.

N-o să vă vină să credeți la ce s-a pretat! Mișa îmi dăduse cadou de nuntă o Dacie, dar n-am mai apucat să facem actele, fiindcă a murit. Adriana a venit în instanță și a zis că i-am luat mașina! Am ascuns-o vreo cinci ani în Germania. A găsit-o și mi-a luat-o efectiv din parcare. Am rămas cu certificatul de înmatriculare. Cam cu asta se ocupă doamna!

Nu vreau să mai am de-a face cu aceste persoane, care nu respectă deloc numele fratelui meu. Sunt niște individe foarte obraznice! Ce urmăresc, de fapt, prin toate interdicțiile astea legate de stadion, de comemorare, să nu mai fie preoți, să nu se mai depună coroane?! Ce-i asta? O bătaie de joc!

Mă doare că sunt în Germania și, de aici, nu am ce să fac în această situație. Mă omoară stresul ăsta! Dar, pentru mine, Adriana și Dominique Klein nu mai există. Fata asta a făcut degeaba o facultate în Germania, n-a înțeles nimic din viață, ce înseamnă bunul-simț. Primesc de la ele mesaje foarte urâte. Dominique m-a considerat întotdeauna mătușa cea rea, dar n-am înțeles niciodată de ce e atât de pornită împotriva mea, că nu i-am făcut nimic. A învățat-o maică-sa, probabil”, a mai spus Ana Klein.

Căpitan al echipei Corvinul, Michael Klein a jucat pentru clubul din Hunedoara între anii 1973 şi 1988, iar ulterior pentru Dinamo Bucureşti şi Bayer Uerdingen din Germania. El a jucat şi în 90 de partide pentru echipa naţională a României, participând şi la turneele finale ale Campionatului European din 1984 şi Campionatului Mondial din 1990. A decedat la vârsta de 33 de ani, în urma unui infarct suferit la un antrenament.

