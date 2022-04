Scena de la Oscar s-a repetat în tenis: bătaia a degenerat și în tribune VIDEO

Au apărut imagini cu momentul în care un jucător francez de tenis și-a pălmuit adversarul în față după ce a pierdut un meci, stârnind o încăierare pe teren.

Luni, Michael Kouame, în vârstă de 15 ani, a pierdut în fața lui Raphael Nii Ankrah cu 2-6 7-6 6-7 în primul tur al unui turneu ITF de juniori de la Accra, capitala Ghanei.

Jucătorii s-au dus să dea mâna la finalul meciului, dar Kouame l-a pălmuit pe Ankrah peste față.

Nu este clar de ce Kouame și-a atacat adversarul, cert este că imediat după acest incident susținătorii celor doi jucători s-au încăierat în tribune.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ