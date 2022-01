Drama teribilă prin care trece actorul american Michael Madsen

Michael Madsen (64 de ani) este unul dintre actorii preferați ai lui Quentin Tarantino, fiind distribuit în filme importante regizate de acesta.

Michael Madsen trece prin clipe teribile. Fiul său, Hudson, a murit la 26 de ani, iar primele indicii oferite de poliție spun că ar fi vorba de sinucidere. Hudson și-ar fi luat viața împușcându-se în cap, scrie DailyMail.

Hudson era căsătorit din 2018. El și soția lui, Carlie, locuiau în Hawai. Soția lui a trecut prin clipe extrem de dificile de curând, suferind o operație de extirpare a unei tumori de la sân. Pe 15 ianuarie, Carlie i-a mulțumit lui Hudson pe Instagram pentru că a fost tot timpul lângă ea pe parcursul operației.

Nașul lui Hudson Madsen era chiar celebrul regizor Quentin Tarantino, care l-a distribuit pe Michael Madsen în multe dintre filmele lui precum The Reservoir Dogs, Kill Bill sau The Hateful Eight.

Son of Reservoir Dogs star Michael Madsen, Hudson Madsen, dies aged 26. RIP.https://t.co/MoLnHVQ1FG pic.twitter.com/OnzYfQbOie — Daily Express (@Daily_Express) January 25, 2022

Ads