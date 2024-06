Ultimele clipe din viața lui Michael Mosley. Prezentatorul BBC dispărut în Grecia a fost la doar la câteva secunde de salvare VIDEO

Ultimele momente din viața prezentatorului TV britanic Michael Mosley au fost reconstituite de poliția elenă cu ajutorul filmărilor făcute de camere CCTV, imaginile arătând că acesta a fost foarte aproape să ajungă să ceară ajutor, relatează presa din Grecia și Marea Britanie.

El a fost văzut ultima oară în viață miercuri, la ora 13.30, când a plecat la plimbare către Pedi, uitându-și însă telefonul pe plaja unde a fost alături de cunoscuți.

Trupul lui Michael Mosley a fost descoperit de un cameraman duminică dimineață, după o căutare pe scară largă a serviciilor de urgență care operează în condiții periculoase și temperaturi ridicate pe insula grecească Symi. Pe corpul prezentatorului TV nu au existat răni care ar fi putut cauza moartea acestuia, au declarat pentru Sky News surse din poliția greacă.

Imaginile de pe camerele CCTV arată că Mosley, în vârstă de 67 de ani, a ajuns la Pedi în jurul orei 13.50, când el este surprins în sat cu o umbrelă în mână pentru a se proteja de soare. La 13.57 o cameră separată l-a surprins în portul de agrement din Pedi, îndreptându-se spre nord-est.

Nu este clar de ce a decis să își continue drumul și să nu se oprească în sat, cum le spusese cunoscuților. Soția sa, dr. Bailey Mosley, a declarat însă după descoperirea cadavrului său că el „a făcut o escaladare incredibilă, a ales ruta greșită și s-a prăbușit într-un loc în care nu putea fi văzut ușor de echipa extinsă de căutare”.

Ultimele momente din viața lui Michael Mosley

Ultima înregistrare cu el în viață a fost făcută de o cameră CCTV a unui bar de pe plaja Agia Marina. Acestea arată ceea ce pare a fi bărbatul de 67 de ani coborând un versant stâncos, aproape de un gard, înainte să cadă și să nu mai fie văzut.

Imaginile arată cum el a încercat să coboare pe o pantă stâncoasă, înainte să se prăbușească în apropierea unui gard care delimita perimetrul în care se află barul. Prezentatorul TV pare obosit și confuz în aceste imagini, având dificultăți vizibile în a coborî de pe pantă.

„La aproximativ 30 de metri de locul în care l-am găsit, el a început să se târască puțin. Iar apoi, distanța de 30 de metri pe care o persoană normală ar face-o în două sau 5 minute, i-a luat lui jumătate de oră sau mai mult”, a relatat Ilias Tsavaris, managerul barului Agia Marina, pentru SkyNews.

„Deci el încă se târa și apoi a căzut, a leșinat exact în locul în care l-am găsit”, a mai explicat acesta.

O examinare post-mortem inițială a cadavrului doctorului Michael Mosley a concluzionat că acesta a murit din cauze naturale, a spus BBC. Anchetatorii cred că el a murit din cauza epuizării provocate de insolație.

Ora morții a fost stabilită ca fiind 16:00, însă cauza exactă a decesului va fi anunțată abia după ce o autopsie și un test toxicologic vor fi făcute pe Insula Rodos din apropiere, unde cadavrul său a fost transportat.

Mosley, un medic-jurnalist foarte popular în Marea Britanie, a fost dat dispărut săptămâna trecută pe Insula Symi după ce nu s-a întors dintr-o plimbare pe care a spus că o va face de-a lungul plajei Agios Nikolaos până în satul Pedi.

Văduva sa a spus că familia se consolează cu gândul că el „a fost foarte aproape” să ajungă la siguranță. Cei 4 copii ai cuplului se alăturaseră eforturilor de căutare de pe Insula Symi din apropierea coastei turce după ce prezentatorul TV a fost dat dispărut, joia trecută.

Jurnalistul britanic David Brown, unul dintre corespondenții sosiți la fața locului, a filmat cum a arătat ultima sută de metri a coborârii lui Michael Mosley.

Dr Michael Mosley was just a 90 second walk from safety. I have recreated the walk from the moment he left the marked path to the sea at the Agia Marina resort on the Greek island of Symi. pic.twitter.com/neMm2cKdk8