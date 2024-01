"Am auzit că Michael Schumacher stă la masă cu familia" Un fost coleg din Formula 1 vine cu această declarație senzațională

Deși se credea despre Michael Schumacher că este imobilizat la pat, se pare că lucrurile nu stau chiar așa.

Cel puțin așa declară englezul Johnny Herbert, fostul coleg de echipă al lui Michael Schumacher de la Benetton.

Deși admite că nu a fost lăsat să îl vadă pe Schumi, Herbert susține că are informații conform cărora fostul lui coleg ar fi într-o stare relativ bună.

„Am auzit, de la cei din F1, că stă la masă la cină, dar nu știu dacă este adevărat. Nu am auzit prea multe de la familie și este de înțeles. Asta a fost întotdeauna o parte importantă a modului lui Michael și familiei de a păstra totul foarte privat, foarte secret. Oamenilor le-ar plăcea să știe, tuturor ne-ar plăcea să știm că lucrurile merg înainte într-un mod pozitiv.

Dar pentru că nu avem nicio informație, putem doar să presupunem că nu se află încă într-o poziție în care să existe șanse de recuperare. După părerea mea, și trebuie să subliniez acest lucru, pentru că nu am auzit nimic de la familie, arată că, din păcate, probabil se află în aceeași situație în care a fost imediat după accident.

Se pare că nu s-au mișcat prea mult, poate chiar deloc. Presupun că familia așteaptă ca știința să vină cu ceva care, sperăm, să-l aducă înapoi pe Michael pe care l-am cunoscut cu toții”, a declarat Johnny Herbert, potrivit presei din Anglia.

