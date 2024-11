Michael Schumacher, in stare critica: Gest rusinos in fata spitalului din Grenoble

Mai multi jurnalisti aflati in fata spitalului din Grenoble, in care este internat Michael Schumacher, au fost pradati de hoti in noaptea de sambata spre duminica.

Presa germana anunta ca hotii au furat tot ce au intalnit in cale, iar pagubele trec de ordinul zecilor de mii de euro.

Camerele de filmat au fost preferatele hotilor, a caror identitate este deocamdata necunoscuta.

In fata spitalului din Grenoble se afla cateva zeci de jurnalisti din intreaga lume.

Michael Schumacher a suferit, in urma cu o saptamana, un accident pe o partie de schi din Franta, dupa ce s-a lovit cu capul de o piatra.

Fostul sportiv german a fost transportat de urgenta la spital, unde a suferit doua operatii.

Conform celui mai recent buletin medical oficial, situatia este in continuare critica, dar stabila.

C.S.

