Presa din Elvetia vine cu o veste groaznica despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher

Pe 29 ianuarie 2015 se implinesc fix 13 luni de cand Michael Schumacher a suferit un groaznic accident in timp ce schia.

La un an si o luna distanta, presa din Elvetia anunta ca Schumacher a ajuns sa cantareasca doar 45 de kilograme, iar atrofierea muschilor e un real pericol pentru fostul campion din Formula 1.

"Dupa o perioada de 13 luni fara miscare, o operatie serioasa si stat in coma, Michael a pierdut nu mai putin de 25 de kilograme, iar in prezent cantareste 45 de kilograme", noteaza cotidianul elvetian Tio.

"Exercitiile facute zilnic cu ajutorul fizioterapeutilor n-au fost indeajuns si riscul ca muschii sa se atrofieze e ridicat. Doctorii care il ingrijesc vor sa intensifice programul de exercitii", continua sursa citata, care conchide cu "revenirea la o viata normala pentru Schumacher e departe".

29 decembrie 2013 e data la care Schumacher s-a lovit cu capul de o piatra dupa ce-a cazut in timp ce schia pe o partie dintr-o statiune montana din Franta.

A fost operat de urgenta si indus in coma, in care a stat pana in vara anului trecut. De atunci a fost mutat la casa sa din Elvetia, unde a inceput procesul de recuperare.

Totusi, acest proces se desfasoara foarte lent, iar Schumacher nu e capabil sa mearga singur si nici sa vorbeasca, conform unor surse.

I.G.

