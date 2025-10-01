Rasturnare de situatie in cazul Michael Schumacher

Rasturnare de situatie in cazul Michael Schumacher
Managerul lui Michael Schumacher, Sabine Kehm, a tinut sa clarifice ultimele informatii aparute despre starea de sanatate a fostului campion mondial de Formula 1.

Informatiile prezentate de publicatia Le Journal de Dimanche, potrivit carora medicii francezi au inceput sa-l scoata din coma pe Michael Schumacher, au fost dezmintite de Sabine Kehm, anunta Radio Europe 1.

"Starea lui Schumacher este critica dar stabila", a mentionat Sabine Kehm.

Totodata, pe fondul aparitiei acestor informatii, numarul paznicilor de la spitalul din Grenoble in care este internat Schumacher a fost marit.

Michael Schumacher a suferit, pe 29 decembrie, un accident pe o partie de schi din Franta, dupa ce s-a lovit cu capul de o piatra.

Fostul sportiv german a fost transportat de urgenta la spital, unde a suferit trei operatii.

Conform celui mai recent buletin medical oficial, situatia este in continuare critica, dar stabila.

