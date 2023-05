Un doctor roman lanseaza o ipoteza incredibila in cazul Michael Schumacher

Profesorul Alexandru Vladimir Ciurea, seful sectiei de Neurochirurgie la Sanador, a comentat informatiile aparute vineri despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher.

In opinia Profesorului Ciurea, Michael Schumacher are sanse foarte mari sa isi revina complet, desi previziunile specialistilor in domeniu nu-i dadeau mari sansa.

"Da, isi poate reveni complet. In general, au sanse mult mai mari de revenire pacientii tineri si cei care au o pregatire fizica buna. Am avut chiar acum 2 ani un caz la noi in tara. Un barbat s-a rasturnat cu ATV-ul la munte si a stat in coma 2 luni. Dupa cele 2 luni de coma, a inceput incet sa isi revina si acum e pe picioare", a declarat Ciurea pentru Fanatik.

De altfel, Ciurea este de parere ca vestile bune despre starea lui Schumacher vor continua in urmatoarea perioada.

"Traumatismul pe care l-a suferit a fost unul foarte serios. Insa, eu sunt sigur ca, dupa vestile pe care le-am primit astazi, el isi va reveni si se va putea intoarce langa familie. Nu pot sa spun ca isi va reveni total, e foarte greu, insa sunt sigur ca vom primi si mai multe vesti bune in saptamanile urmatoare si cred ca se va putea pune pe picioare", a mai spus Ciurea.

Anunt de ultima ora: Michael Schumacher da semne ca se trezeste din coma

Michael Schumacher a suferit, pe 29 decembrie, un accident pe o partie de schi din Franta, dupa ce s-a lovit cu capul de o piatra.

Fostul sportiv german a fost transportat de urgenta la spital, unde a suferit trei operatii.

Conform celui mai recent buletin medical oficial, situatia este in continuare critica, dar stabila.

Doctorii au inceput sa-l trezeasca din coma indusa in data de 30 ianuarie.

C.S.