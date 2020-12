Mick Schumacher va debuta in Formula 1 la 30 de ani dupa tatal sau, Michael Schumacher

Astfel, Schumacher jr. va intra in Marele Circ la 30 de ani de la debutul tatalui sau, septuplu campion mondial, care a avut loc in 1991, la Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps.Pilotul de 21 de ani va fi coechipier anul viitor cu rusul Nikita Mazepin, de asemenea un debutant in F1.Schumacher va conduce prima data masina actuala a Haas la Abu Dhabi, la 11 noiembrie, cand va participa la primele antrenamente libere din cadrul ultimei etape a sezonului, apoi va evolua la testul debutantilor, care are loc la doua zile dupa cursa din Emiratele Arabe Unite.Schumacher si-a obtinut superlicenta de Formula 1 castigand campionatul FIA Formula 3, in 2018, cu Prema, inainte de a trece la Formula 2, cu aceeasi echipa, in anul urmator.El a avut un prim sezon dificil in F2, castigand o cursa de sprint si terminand pe locul 12 in clasamentul general, dar a demonstrat progrese semnificative in acest sezon. Dupa ce a castigat cursele de la Monza si Soci, Mick Schumacher se afla in fruntea clasamentului general, inaintea ultimei etape din Bahrain, din acest weekend.Schumacher este membru al Ferrari Driver Academy, iar cooptarea lui de catre Haas reprezinta o noua etapa a relatiei dintre echipa americana si cea de la Maranello."Perspectiva de a fi pe grila Formulei 1 anul viitor ma face incredibil de fericit si sunt pur si simplu fara cuvinte. As dori sa le multumesc echipei Haas F1, Scuderia Ferrari si Ferrari Driver Academy pentru increderea pe care mi-o ofera.De asemenea, vreau sa-mi indrept dragostea catre parintii mei - stiu ca le datorez totul. Intotdeauna am crezut ca imi voi realiza visul de a concura in F1. Un multumesc urias pentru toti fanii extraordinari ai motorsportului care m-au sprijinit de-a lungul carierei mele. Voi da totul, asa cum fac intotdeauna, si astept cu nerabdare sa merg in aceasta calatorie impreuna cu ei si Haas F1", a declarat Schumacher.El si-a facut debutul oficial in testele de Formula 1 cand a condus un monopost Alfa Romeo in Bahrain, in aprilie 2019, inainte de a trece la Ferrari, a doua zi.In aceste conditii, niciunul dintre actualii piloti Haas, francezul Romain Grosjean si danezul Kevin Magnussen, nu isi va pastra "volanul" in sezonul viitor.Haas ocupa locul 9, penultimul, in clasamentul constructorilor, cu numai trei puncte acumulate, inaintea formatiei Williams, fara niciun punct.