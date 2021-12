Imagini excepționale cu Michael Schumacher, scoase acum la iveală! VIDEO

Michael Schumacher și-a făcut puțini prieteni în Formula 1, pentru că spiritul său competitiv dus la extrem nu prea lăsa loc de amiciții.

Totuși, au fost câțiva oameni care s-au apropiat de Michael, iar unul dintre aceștia este Jos Verstappen, fostul său coechipier de la Benetton, tatăl actualului campion mondial.

Michael Schuamcher și Jos Verstappen își petreceau vacanțele împreună, alături de băieții lor, Mick și Max, care au ajuns acum să concureze în Formula 1. Doar că Max (24 de ani) a ieșit campion mondial, iar Mick (22 de ani) a prins un loc doar la Haas, cea mai slabă echipă din circuit.

În 2002, Michael Schumacher și Jos Verstappen au fost întrebați despre fiii lor, dacă îi văd împreună în Formula 1.

"De când suntem prieteni, n-am avut nicio discuție în contradictoriu. cred că ar fi prima dacă cei doi ar concura unul împotriva celuilalt", a glumit Michael.

"Au vârste apropiate, deci sigur se vor întrece, dacă decid să facă asta", a spus Jos.

"Cred că golful sau echitația sunt sporturi mai potrivite", a continuat Michael.

Nu numai că Max Verstappen și Mick Schumacher sunt acum concurenți în Formula 1, dar olandezul, prin câștigarea campionatului, l-a ținut pe Lewis Hamilton la egalitate cu Michael Schumacher la numărul de titluri mondiale în Formula 1 - 7.

Michael Schumacher and Jos Verstappen at the 2002 #BelgianGP being asked whether they want their sons Mick and Max to get into #F1 when they grow up.

"You never know what happens after 15 years"👀 pic.twitter.com/e0QP9JKtmx