“Legendă e prea puțin spus!” Mesaje emoționante pentru Michael Schumacher

Toată lumea Formulei 1 a transmis un mesaj pentru Michael Schumacher.

Schumi a câștigat de șapte ori titlul mondial în Formula 1 și rămâne una dintre cele mai apreciate și respectate figuri din Marele Circ.

Michael Schumacher s-a născut la 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfăşurat pe circuitul Spa-Francorchamps şi a obţinut prima victorie un an mai târziu, pe acelaşi circuit.

Schumacher are în palmares şapte titluri de campion mondial, în 1994, 1995 (ambele cu Beneton), 2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004 (toate cinci cu Ferrari).

La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală. Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar în 9 septembrie 2014 a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.

Pe 3 ianuarie, în ziua în care Michael Schumacher a împlinit 53 de ani, sute de mesaje au mers către cel care a schimbat istoria Formulei 1.

'Legend' is an understatement.

We’re all with you, Michael.

Today and all days ❤️ #essereFerrari 🔴 @schumacher pic.twitter.com/Chmy53QzFc