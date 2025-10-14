Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață”, la 12 ani după accident

În urmă cu aproape 12 ani, într-o zi de decembrie 2013, viaţa lui Michael Schumacher a fost dată peste cap după un accident de schi pe pârtiile din Méribel, în Haute-Savoie. Plasat în comă indusă pentru o perioadă, el a fost în cele din urmă lăsat să se întoarcă acasă, în Elveţia, după luni de tratament.

De atunci, situaţia s-a schimbat foarte puţin. Detaliile privind starea sa de sănătate sunt puţine, iar apropiaţii sextuplului campion de Formula 1 continuă să îi protejeze intimitatea.

La începutul acestui an, Sir Jackie Stewart a organizat un event caritabil pentru lupta împotriva demenței, unul dintre obiectele scoase la licitație fiind o cască pe care se puteau vedea semnăturile unor cunoscuți piloți de Formula 1.

Jurnalistul Stefan L'Hermitte, de la L'Equipe, a comentat subiectul, subliniind că autograful dat de Michael Schumacher reprezintă primul semn de viață al germanului după teribilul accident.

”Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că, în realitate, nu știm nimic. Singurele știri reale vin de la familia sa, iar acestea sunt întotdeauna vești bune. Cele care vin din exterior, probabil, nu valorează prea mult.

Anul acesta a semnat o cască pentru un eveniment caritabil. Soția sa i-a ținut mâna? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, un semn de viață. Totuși, nu l-am văzut mergând și, aparent, încă nu poate vorbi”, a declarat jurnalistul.

