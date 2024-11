Anunt ingrijorator al familiei lui Michael Schumacher: In ce stare se afla acesta

La aproape un an de la groaznicul accident suferit in timp ce schia, Michael Schumacher traverseaza in continuare momente dificile.

Familia sa, prin vocea purtatorului de cuvant - Sabine Kehm, anunta ca fostul pilot din Formula 1 mai are inca un "drum lung si dificil" pana la recuperare.

"E imposibil sa va spun cand se va recupera complet in situatia in care se afla el", a spus Sabine Kehm pentru presa din Germania.

"Michael face progrese specifice severitatii situatiei lui, dar va fi un proces lung si dificil de recuperare", a continuat aceasta.

Saptamana trecuta, Philippe Streiff, prieten cu Schumacher, a declarat ca l-a vizitat pe acesta si ca se "afla intr-o stare rea, este paralizat si nu poate vorbi".

Familia lui Schumi a negat aceasta informatie, insa tot mai multi specialisti, printre care si fostul doctor din Formula 1 - Gary Hartstein, sustin ca sansele de recuperare sunt foarte mici.

29 decembrie 2013 e data la care Schumacher a suferit un groznic accident in timp ce schia intr-o statiune montana din Franta.

I.G.

