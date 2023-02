Decizie controversata luata de Mercedes in cazul lui Michael Schumacher

Fanii lui Michael Schumacher sunt furiosi dupa ultima decizie luata de Mercedes.

Oficialii gruparii de Formula 1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport au hotarat sa scoata de pe monoposturi mesajul "Keep Fighting Michael" (Continua sa lupti Michael), relateaza RTL Sport.

Dupa 3 sezoane in care mesajul a fost afisat pe monoposturile conduse de Lewis Hamilton si Nico Rosberg, anul acesta mesajul n-a mai fost afisat, iar fanii fostului campion din F1 au luat foc.

"Am sters mesajul pentru a-l elibera in vederea viitorului. Keep Fighting a devenit o inititativa de a incuraja oamenii de a se inspira de la caracterele legendare luptatoare", e explicatia celor de la Mercedes, care au tinut sa precizeze si ca vor continua sa colaboreze cu familia lui Schumi.

Michael Schumacher a concurat pentru Mercedes timp de trei sezoane, in perioada 2010-2012.

La sfarsitul anului 2013, Michael Schumacher a suferit un groaznic accident in timp ce schia si de atunci se lupta sa se recupereze. Informatiile lipsesc insa cu desavarsire, astfel ca e imposibil de spus care e situatia fostului campion mondial in prezent.

I.G.

Ads