Felipe Massa ofera ultimele informatii despre starea lui Michael Schumacher: "Stiu cum se simte, am vesti"

Fostul mare pilot este si acum in locuinta sa din Elvetia, acolo unde mai primeste tratament dupa acel accident. Unul dintre oamenii care l-au vizitat recent pe "Schumi" este fostul sau coleg de la Ferrari , pilotul brazilian Felipe Massa Brazilianul nu a oferit foarte multe detalii despre marele campion mondial din Germania, dar a lasat sa se inteleaga ca acesta nu este deloc intr-o stare foarte buna."Stiu cum se simte, am informatii. Mereu am avut o relatie apropiata cu el. Cu Corinna (n.r.: sotia lui Michael Schumacher) mai putin, pentru ca nu prea venea la curse. Situatia nu este usoara, se afla intr-o faza dificila si trebuie sa respectam acest lucru, la fel cum face si familia. Ei nu vor sa divulge nicio informatie, asa ca cine sunt eu sa o fac?Sper si ma rog in fiecare zi sa se faca bine si sa reapara pe circuit , mai ales ca fiul sau concureaza acum. Sa il incurajeze si sa il urmareasca. Ma rog ca acest lucru sa se intample intr-o zi", a fost declaratia facuta de Massa intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox Sports, citat de ibericii de la Marca In 2013, dupa accidentul de pe partia de schi din Franta, Schumacher primea un diagnostic sever, traumatism cranian sever, cu hemoragie cerebrala. El a suferit doua operatii la spitalul din Grenoble, iar de pe 9 septembrie 2014 a fost externat si se afla la vila sa din Gland, Elvetia.Germanul are in palmares sapte titluri de campion mondial, performanta neegalata pana acum.D.A.