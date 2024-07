Michael Schumacher, "amenintat" sa paraseasca Elvetia

Discutiile despre o noua reforma fiscala in Elvetia par sa-l nelinisteasca pe Michael Schumacher, acesta luand in calcul chiar parasirea locuintei pe care o detine langa lacul Leman.

Pilotul de Formula 1 si-a exprimat indoielile cu privire la eliminarea contributiilor forfetare, iar daca acest lucru s-ar intampla, nu exclude posibilitatea de a parasi Elvetia.

La Berna, o grupare de stanga a depus o petitie cu 103.000 de semnaturi pentru o initiativa populara denumita "Stop privilegiilor fiscale ale milionarilor", potrivit Sportune

Daca demersul politic este acceptat, septuplul campion mondial, ca si multi alti milionari straini, ar fi obligati sa plateasca impozite mai mari sau sa paraseasca "Tara Cantoanelor".

Schumacher si alte stele ale sportului sunt considerate ca niste "Jet Set". Ele isi practica sportul lor in lume, insa fara a fi active in Elvetia, caci antreprenorii locali contribuie la economia tarii. Sursa precizeaza ca sunt 5.500 de milionari straini in Elvetia, dar problema taxelor se muta deja in alta parte.

De fapt, povestea impozitului este copacul care ascunde adevarata padure fiscala in Elvetia. Intr-adevar, cantoanele duc de cateva luni o adevarata batalie in jurul egalizarii impozitelor.

Intrat in vigoare in 2008, dupa 15 ani de consultari, acesta este un principiu de uniformizare a impozitului pe profit aplicat societatilor si structurilor. Ceea ce inseamna ca anumite cantoane vor pierde bani si vor cere compensatii.

In acest caz, afacerea milionarilor ce locuiesc in cantoane si avand buget mai mic in viitor va ramane fara valoare din ratiuni economice.

La Geneva, se evalueaza deja impactul economic al plecarii lui Michael Schumacher.

