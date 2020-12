Mick Schumacher, campion mondial la Formula 2

Schumacher, care inaintea cursei avea 14 puncte avans fata de rivalul sau Callum Ilott, s-a clasat pe locul 18 in ultima cursa a sezonului, din Bahrain, castigata de Jehan Daruvala. Pentru a obtine titlul mondial, Ilott trebuia sa incheie cursa pe primul loc sau sa se claseze al doilea si fiul lui Michael Schumacher sa nu incheie in puncte. In cele din urma, Ilott a terminat cursa pe locul 11.Mick Schumacher va debuta in 2021 in Formula 1, el urmand sa piloteze un monopost Haas. Schumacher jr. va intra in Marele Circ la 30 de ani de la debutul tatalui sau, septuplu campion mondial, care a avut loc in 1991, la Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps.Schumacher si-a obtinut superlicenta de Formula 1 castigand campionatul FIA Formula 3, in 2018, cu Prema, inainte de a trece la Formula 2, cu aceeasi echipa, in anul urmator.