Rasturnare de situatie in cazul lui Michael Schumacher: Anuntul dureros al unui doctor

Un cunoscut medic din Formula 1 si, totodata, bun prieten cu Michael Schumacher vine cu informatii proaste despre starea de sanatate a fostului mare pilot.

Doctorul Gary Hartstein e sigur ca, in realitate, Schumacher nu s-a trezit din coma, asa cum au anuntat membrii staff-ului sau.

"Ne-au anuntat cu triumf ca Michael s-a trezit din coma, dar, in opinia mea, e o informatie falsa. Daca ar fi fost adevarat, ne-ar fi spus ca are probleme sa se exprime sau ca invata din nou sa mearga, citeasca sau scrie...", a declarat fostul doctor din Formula 1, Gary Hartstein, pentru presa din Anglia.

Cu tristete, Hartstein numeste aceasta perioada drept "un indelung adio al lui Schumacher".

"Cu trecerea timpului, devine din ce in ce mai putin probabil ca Michael sa-si mai revina. Speranta de viata pentru un pacient care nu-si revine din coma se masoara in luni sau cativa ani. Asistam la un indelung adio al lui Michael...", a continuat acesta.

Vesti proaste despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher

15 doctori au grija de Michael Schumacher la vila acestuia din Elvetia, unde a fost creat un salon special pentru recuperarea acestuia.

In jur de 100.000 de euro sunt cheltuiti saptamanal cu echipamentul medical si salariile doctorilor.

29 decembrie 2013 e ziua in care Michael Schumacher a suferit groaznicul accident la schi.

