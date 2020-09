Vesti triste despre Michael Schumacher: Ce spune un cunoscut neurolog elvetian

Mare sportiv a suferit un accident la schi in decembrie 2013 (in statiunea Meribel din Alpii francezi), iar de atunci vestile despre starea sa de sanatate sunt rare si de multe ori neclare. Cunoscut si apreciat in breasla sa, neurologul nu le-a dat vesti bune fanilor lui Michael Schumacher. Intr-o declaratie recenta, acesta spune urmatoarele despre starea de sanatate a multiplului campion de Formula 1."El este intr-o stare vegetativa. Michael respira, inima ii bate, probabil ca se poate aseza si poate sa faca cativa pasi cu ajutor, dar nu mai mult. Sa-l mai vedem asa cum era inainte de accident ? Chiar nu cred", a precizat Erich Riederer, potrivit presei internationale, citate de hotnews.ro.In prezent, Schumi este ingrijit intr-o vila din Geneva, acolo unde doar persoanele cu adevarat apropiate au putut avea acces.Michael Schumacher, in varsta de 51 de ani, este septuplu campion mondial la Formula 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). El a castigat in cariera 91 de Mari Premii in 307 participari si s-a retras din activitate in 2012.