Accidentul care a șocat lumea fotbalului în 2024: ”Am văzut prieteni apropiaţi murind...”

Implicat într-un grav accident rutier la începutul lunii decembrie, Michail Antonio a fost externat marţi. Atacantul echipei West Ham a publicat apoi un mesaj în social media în care afirmă că este recunoscător că este în viaţă.

„În fiecare an, în această perioadă a anului, oamenii mă întreabă pentru ce sunt recunoscător şi în fiecare an mă lupt să găsesc cuvintele potrivite. Dar în acest an, ştiu exact pentru ce sunt recunoscător: pentru că sunt în viaţă”, a scris Michail Antonio într-o postare pe Instagram miercuri. „Aş dori să iau un moment pentru a recunoaşte ceva: am petrecut atât de mulţi ani luând viaţa ca pe ceva de-a gata. Mi-am făcut planuri pentru mâine, pentru anul următor, presupunând întotdeauna că ziua de mâine este garantată. Am văzut prieteni apropiaţi murind, i-am văzut pe alţii confruntându-se cu experienţe apropiate de moarte şi chiar şi atunci nu am înţeles pe deplin cât de preţioasă este viaţa.”

Obligat să folosească deocamdată cârje şi după ce a petrecut mai multe săptămâni în spital după ce a suferit o intervenţie chirurgicală în urma accidentului de maşină, Michail Antonio a avut o adevărată revelaţie în urma acestei tragedii.

„Prin ce am trecut recent mi-a deschis ochii. Viaţa este fragilă şi fiecare clipă contează. Îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a dat puterea de a merge mai departe şi pentru că mi-a permis să fiu încă aici”, a mai scris el.

„Vreau să transmit mulţumiri pentru serviciile de urgenţă, NHS, Ambulanţa aeriană, toată lumea de la spitalele Royal London şi Cromwell şi toată lumea de sus până jos la West Ham United. Echipa medicală, conducerea, tot personalul, coechipierii mei şi fanii incredibili de la West Ham... Sincer, nu aş fi reuşit fără voi. Vă mulţumesc din adâncul inimii mele. Pentru cei dragi mie, care au fost alături de mine prin toate acestea, nu pot exprima în cuvinte cât de mult înseamnă pentru mine”, a adăugat el.

După o experienţă apropiată de moarte în 2024 şi câteva luni de convalescenţă, Michail Antonio are toate intenţiile de a-şi relua cariera în 2025. Nu se pune problema să renunţe sau să agaţe ghetele în cui.

„În cele din urmă, întregii comunităţi fotbalistice, mulţumesc pentru toată dragostea şi sprijinul pe care mi le-aţi arătat. A însemnat foarte mult pentru mine”, a declarat atacantul londonez. „Vă iubesc pe toţi şi sunt infinit de recunoscător fiecăruia dintre voi. Un an nou fericit - şi voi fi din nou pe teren în curând.”

