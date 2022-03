Seful Michelin Group: Economia Romaniei nu este acolo unde am vrea sa fie

Romania este printre tarile din Europa Centrala si de Est cu potential de crestere pentru Michelin, a declarat Jean-Dominique Senard, directorul executiv al grupului francez, care insa s-a aratat nemultumit de evolutia economiei romanesti.

"Romania, Serbia si Ungaria au inca potential, chiar semnificativ, nu neaparat in aceasta ordine, dar am un sentiment foarte puternic vizavi de potentialul acestei zone. Romania ne place, nu suntem din intamplare pe aceasta piata. Ne place pentru ca oamenii sunt foarte loiali, constiinciosi si lucreaza foarte bine.

Economia nu este acolo unde am vrea sa fie, dar nici in Franta nu este, dar potentialul este acolo (pe piata romaneasca - n.red.) ", a spus Senard, directorul executiv al grupului francez Michelin, la summitul global Michelin Challenge Bibendum, organizat in orasul Chengdu din China.

INS anunta crestere economica de 1,9% in trimestrul III. Nu am fost in recesiune tehnica

Michelin Group este prezent in Romania din anul 2001, unde detine trei fabrici, doua la Zalau, judetul Bihor (una produce cord melatic, utilizat la producerea anvelopelor, iar alta anvelope auto) si una la Floresti (judetul Prahova), tot de anvelope, investitiile pe piata locala - modernizare fabrici si training si dezvoltarea angajatilor - ridicandu-se la 300 milioane de euro. Michelin Romania are 3.000 de angajati.

Compania a mai cumparat, la inceputul anului trecut, un teren de 20 de hectare in Zalau, pentru care nu a anuntat inca vreun plan de investitii.

Pe de alta parte, Michelin a decis in acest an sa inchida fabrica din Budapesta, unde lucreaza 512 oameni, iar productia sub brandurile Taurus, Riken and Kormoran va fi relocata in Romania (Zalau), Polonia (Olsztyn) si Germania (Karlsruhe si Homburg).

In schimb, grupul a realizat o investitie de 170 milioane de euro in Serbia.

