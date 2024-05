Experta în relații care a rupt logodna după 24 de ore: cum a aflat vedeta că "iubirea vieții" o înșală

Presa engleză prezintă pe larg povestea "influencerițăi" Michelle Elman, expertă în relații, o apariție constantă la matinalul This Morning.

Michelle Elman, expertă în relații de la emisiunea “This Morning” (ITV), a anunțat pe 14 aprilie că s-a logodit cu Ben, postând o fotografie cu inelul cu diamant pe care l-a primit de la iubitul ei. A fost și prima imagine pe care a postat-o cu partenerul ei de viață.

Până la acel moment, vedeta TV i-a protejat identitatea lui Ben, spunând că acesta nu are conturi sociale și nu dorește să apară în public. În schimb, vorbise pe larg în cartea ei despre intensa poveste de dragoste pe care o trăiește.

Totul avea să ia rapid o turnură nedorită. La o zi după ce a dezvăluit identitatea lui Ben, una dintre urmăritoare i-a scris pe Instagram lui Michelle și i-a trimis câteva screenshoturi. Așa a aflat Michelle că Ben are cont pe o aplicație de întâlniri și că o înșală.

“Am fost împreună timp de trei ani. Am locuit împreună timp de doi ani. Ne-am întâlnit pe o aplicație de dating. El a fost prima mea întâlnire după pandemie, de fapt. În ochii mei, el a fost dragostea vieții mele, cea mai sănătoasă relație pe care am avut-o vreodată”, a spus Michelle la This Morning.

A continuat, detaliind cum a aflat totul: “Sâmbătă ne-am logodit la Paris și apoi, duminică, am primit un mesaj direct de la o femeie care mă urmărea, care citise toate cărțile mele. Citise cartea mea despre întâlnirile amoroase cu el și a luat multe sfaturi din ea și mi-a spus: Hei, este logodnicul tău această persoană? Am vorbit cu ea la telefon timp de o oră și am aflat totul”.

Ads

After posting on social media to celebrate her engagement, Michelle Elman's world came crashing down when a follower reached out to say her fiancé had been cheating on her. pic.twitter.com/uQ23jUsqzG — This Morning (@thismorning) May 1, 2024

Revealed: This Morning's Michelle Elman shared a picture showing off a diamond ring as she announced her engagement to her fiancé... just HOURS before dumping him for cheating on her https://t.co/QamBy7SicN pic.twitter.com/NWFoDQTely — Daily Mail Online (@MailOnline) May 1, 2024

Ads