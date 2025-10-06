Michelle și Barack Obama au împlinit 33 de ani de căsătorie: „Cea mai bună decizie” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:24
104 citiri
Michelle și Barack Obama au împlinit 33 de ani de căsătorie: „Cea mai bună decizie” FOTO
Michelle și Barack Obama/FOTO:X/@nickiknowsnada

Michelle și Barack Obama au marcat 33 de ani de la căsătorie, împărtășind pe Instagram mesaje pline de dragoste și recunoștință.

Fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani, a postat o fotografie în care zâmbește alături de soțul ei și a scris: „Am parcurs o călătorie minunată în ultimii 33 de ani – și, totuși, te iubesc și mai mult astăzi decât în ziua în care am spus ‘Da,’”. Ea a adăugat și un mesaj personal: „La mulți ani, @BarackObama! Sunt atât de norocoasă să parcurg viața alături de tine. ❤️.”

Fostul președinte, în vârstă de 64 de ani, a folosit aceeași fotografie pentru a-și celebra căsătoria.

„Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată a fost să mă căsătoresc cu tine, @MichelleObama,” a scris el. „Timp de 33 de ani, am admirat puterea, grația și determinarea ta – și faptul că arăți atât de bine făcând toate acestea. La mulți ani!”

Cum a început povestea lor de dragoste

Povestea lor de dragoste a început în biroul unei firme de avocatură, unde Michelle a fost desemnată mentorul lui Barack. Într-un episod din august al podcastului său „IMO”, Michelle a povestit că, la prima impresie, a considerat că noul angajat este „probabil puțin ciudat” și „tocilar”, dar a simțit imediat o „scânteie” la prima lor convorbire telefonică.

Deși relația lor a evoluat rapid după un prânz lung, Michelle a recunoscut că inițial a exclus o relație amoroasă cu Barack, pentru că era consiliera lui și nu dorea să pară „vulgară” sau „inadecvată”. Cu toate acestea, cei doi s-au căsătorit în 1992 și au avut două fiice: Malia, 27 de ani, și Sasha, 24 de ani.

În ultimii ani, cuplul a fost ținta unor zvonuri de divorț, alimentate de faptul că Barack a participat singur la evenimente politice importante, precum înmormântarea fostului președinte Jimmy Carter sau inaugurarea președintelui Trump. O sursă declara în ianuarie că Michelle era „deconectată” de viața din Washington, DC. Zvonurile au forțat-o pe Michelle să vorbească despre situație într-un episod din aprilie al podcastului „Work in Progress” al Sophiei Bush:

„Oamenii […] nici măcar nu puteau să își imagineze că fac o alegere pentru mine însămi și trebuiau să presupună că eu și soțul meu ne divorțăm.” Barack, la rândul său, a glumit într-un episod al podcastului „IMO”: relația lor a fost „într-o stare fragilă pentru o vreme”.

Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului
Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului
Reprezentanți ai grupului italian Armani au contactat potențiali cumpărători pentru vânzarea unui pachet minoritar din companie, potrivit unor surse citate de Reuters, lansând practic o...
Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan: „Abia așteptăm să îl cunoaștem”
Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan: „Abia așteptăm să îl cunoaștem”
Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți! Vedeta a adus pe lume un băiețel, iar vestea a fost împărtășită cu fanii prin intermediul bunei sale prietene, Alina...
#Michelle Obama, #Barack Obama, #stiri vedete , #Stiri Michelle Obama
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. "In timp ce noi ne uitam spre cer, Kremlinul sapa transee in alta parte"
Digi24.ro
EXCLUSIV Traian Basescu: Anularea alegerilor a fost o afacere damboviteana. Nu ma convinge nimeni ca Georgescu e omul rusilor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grupul Armani pune la vânzare un pachet minoritar de acțiuni, după decesul fondatorului
  2. Michelle și Barack Obama au împlinit 33 de ani de căsătorie: „Cea mai bună decizie” FOTO
  3. Carmen Grebenișan a născut un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Alina Ceușan: „Abia așteptăm să îl cunoaștem”
  4. De ce CEO-ul Ford a vrut ca fiul său de 17 ani să învețe o meserie: "M-am asigurat că are un job de vară în care a învățat să sudeze"
  5. Motivul pentru care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își afișează copiii online: „Le mai spun părinții că noi suntem...”
  6. George Clooney îl atacă pe Trump: ”Ar trebui să ofere stimulente, nu taxe, pentru a sprijini cinematografia”
  7. Nicole Cherry, ajutată de părinți să treacă peste comentariile de hate de la începutul carierei: „Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură”
  8. De ce a ales Carmen Grebenișan să nu se căsătorească cu Cristian, tatăl copilului ei
  9. Horoscop zilnic. Luni, 6 octombrie. Zodia care are o escapadă sentimentală
  10. Bancul zilei: Ce trebuie să faci ca să te simtă câinele de la distanță mare