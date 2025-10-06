Michelle și Barack Obama au împlinit 33 de ani de căsătorie: „Cea mai bună decizie” FOTO

Michelle și Barack Obama au marcat 33 de ani de la căsătorie, împărtășind pe Instagram mesaje pline de dragoste și recunoștință.

Fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani, a postat o fotografie în care zâmbește alături de soțul ei și a scris: „Am parcurs o călătorie minunată în ultimii 33 de ani – și, totuși, te iubesc și mai mult astăzi decât în ziua în care am spus ‘Da,’”. Ea a adăugat și un mesaj personal: „La mulți ani, @BarackObama! Sunt atât de norocoasă să parcurg viața alături de tine. ❤️.”

Fostul președinte, în vârstă de 64 de ani, a folosit aceeași fotografie pentru a-și celebra căsătoria.

„Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată a fost să mă căsătoresc cu tine, @MichelleObama,” a scris el. „Timp de 33 de ani, am admirat puterea, grația și determinarea ta – și faptul că arăți atât de bine făcând toate acestea. La mulți ani!”

Cum a început povestea lor de dragoste

Povestea lor de dragoste a început în biroul unei firme de avocatură, unde Michelle a fost desemnată mentorul lui Barack. Într-un episod din august al podcastului său „IMO”, Michelle a povestit că, la prima impresie, a considerat că noul angajat este „probabil puțin ciudat” și „tocilar”, dar a simțit imediat o „scânteie” la prima lor convorbire telefonică.

Deși relația lor a evoluat rapid după un prânz lung, Michelle a recunoscut că inițial a exclus o relație amoroasă cu Barack, pentru că era consiliera lui și nu dorea să pară „vulgară” sau „inadecvată”. Cu toate acestea, cei doi s-au căsătorit în 1992 și au avut două fiice: Malia, 27 de ani, și Sasha, 24 de ani.

În ultimii ani, cuplul a fost ținta unor zvonuri de divorț, alimentate de faptul că Barack a participat singur la evenimente politice importante, precum înmormântarea fostului președinte Jimmy Carter sau inaugurarea președintelui Trump. O sursă declara în ianuarie că Michelle era „deconectată” de viața din Washington, DC. Zvonurile au forțat-o pe Michelle să vorbească despre situație într-un episod din aprilie al podcastului „Work in Progress” al Sophiei Bush:

„Oamenii […] nici măcar nu puteau să își imagineze că fac o alegere pentru mine însămi și trebuiau să presupună că eu și soțul meu ne divorțăm.” Barack, la rândul său, a glumit într-un episod al podcastului „IMO”: relația lor a fost „într-o stare fragilă pentru o vreme”.

