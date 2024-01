Barack Obama transmite un mesaj de ziua soției sale. Câți ani împlinește fosta primă doamnă a SUA FOTO

Barack Obama i-a transmis un mesaj soției sale, Michelle Obama, cu ocazia zilei sale de naștere. ”Aşa arată 60 de ani”, a scris fostul președinte al SUA pe rețelele de socializare, alături de o fotografie cu Michelle Obama într-o minunată rochie galbenă.

”La mulţi ani pentru jumătatea mea cea mai bună, care este, de asemenea, una dintre cele mai amuzante, mai inteligente și mai frumoase persoane pe care le cunosc. Faci ca fiecare zi să fie mai bună. Abia aştept să văd ce îţi aduce acest nou deceniu”, a scris Barack Obama.

This is what 60 looks like.

Happy birthday to my better half — who happens to be one of the funniest, smartest, most beautiful people I know. @MichelleObama, you make every day better. I can't wait to see what this new decade brings you. pic.twitter.com/OwZlD3z9pz