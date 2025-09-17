Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, vine la București. Ce personalități din România vor fi alături de ea

Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA Barack Obama, va veni în România pentru prima dată, joi, 18 septembrie 2025.

Michelle Obama va susține o prezentare la un eveniment de business și tehnologie care se desfășoară la București, informează Hotnews.

Michelle Obama va fi în sală în a doua zi a conferinței, joi, și va avea un dialog de o oră cu Beatrice Cornacchia, vicepreședinta executivă, responsabilă de marketing și comunicare a Mastercard în zona Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Soția fostului președinte al SUA ar urma să vorbească, printre altele, despre copilăria pe care a avut-o în Chicago și despre parcursul ei profesional.

La conferință urmează să participe și personalități din țara noastră din domeniul afacerilor, cum ar fi Sergiu Manea, CEO al BCR, precum și din domeniul sportului, cum ar fi Simona Halep și Horia Tecău.

Până în acest moment, nu există informații despre vreo întâlnire a fostei "Prime Doamne" a SUA cu președintele Nicușor Dan sau cu premierul Ilie Bolojan.

