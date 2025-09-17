Ziare.com Fara Filtru: Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, vine la București. Ce personalități din România vor fi alături de ea

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:45
259 citiri
Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, vine la București. Ce personalități din România vor fi alături de ea
Barack și Michelle Obama - FOTO Hepta

Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA Barack Obama, va veni în România pentru prima dată, joi, 18 septembrie 2025.

Michelle Obama va susține o prezentare la un eveniment de business și tehnologie care se desfășoară la București, informează Hotnews.

Michelle Obama va fi în sală în a doua zi a conferinței, joi, și va avea un dialog de o oră cu Beatrice Cornacchia, vicepreședinta executivă, responsabilă de marketing și comunicare a Mastercard în zona Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Soția fostului președinte al SUA ar urma să vorbească, printre altele, despre copilăria pe care a avut-o în Chicago și despre parcursul ei profesional.

La conferință urmează să participe și personalități din țara noastră din domeniul afacerilor, cum ar fi Sergiu Manea, CEO al BCR, precum și din domeniul sportului, cum ar fi Simona Halep și Horia Tecău.

Până în acest moment, nu există informații despre vreo întâlnire a fostei "Prime Doamne" a SUA cu președintele Nicușor Dan sau cu premierul Ilie Bolojan.

Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat cererea Statelor Unite de a folosi baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru a efectua misiuni în Orientul Mijlociu. Baza de la...
Armata SUA va construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri. Va avea o poziție strategică, lângă granița cu Ucraina și Republica Moldova
Armata SUA va construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri. Va avea o poziție strategică, lângă granița cu Ucraina și Republica Moldova
Armata Statelor Unite și Armata Română vor colabora pentru a construi în România un poligon modern de antrenament pentru tancuri. Viitorul obiectiv militar ar urma să fie construit în...
#Michelle Obama, #Michelle Obama prima doamna, #SUA Romania, #Business Romania, #Sergiu manea BCR, #MasterCard, #Simona Halep , #Stiri Michelle Obama
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a pagubit mai multi locatari cu aproape 1 milion de lei
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
  2. Departamentul de Justiție din SUA șterge un studiu care arată că teroriștii interni sunt cel mai adesea de extremă dreapta
  3. Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, vine la București. Ce personalități din România vor fi alături de ea
  4. Vladimir Plahotniuc, oligarhul moldovean fugar, nu va mai fi extrădat în Republica Moldova. Grecia a suspendat totul fără a preciza motivele
  5. Alerte de vreme severă imediată. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe UPDATE
  6. Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic
  7. Germania primește undă verde de la Bruxelles pentru un buget de apărare „fără precedent”
  8. Panică pentru zeci de copii dintr-o biserică, în Timiș. Un incendiu a izbucnit în lăcaşul de cult FOTO
  9. Orașul subteran nazist abandonat, ascuns sub peisajul idilic al unui sat polonez FOTO
  10. Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzații grave pe numele său