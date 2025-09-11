Michelle Obama, în premieră în România. Fosta Primă Doamnă a SUA va ține un discurs important

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 12:55
684 citiri
Michelle Obama, în premieră în România. Fosta Primă Doamnă a SUA va ține un discurs important
Barack și Michelle Obama FOTO Hepta

Michelle Obama va vizita România pentru prima dată pe 17 și 18 septembrie, fiind invitată specială la Impact Bucharest, evenimentul internațional care se desfășoară la Face Convention Center – Romexpo. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite va urca pe scenă alături de alte personalități globale, pentru a împărtăși experiențe de viață care au avut un impact major asupra destinelor oamenilor.

Prezența ei este anticipată cu mare interes, nu doar pentru notorietatea internațională, ci și pentru mesajul profund pe care îl transmite despre leadershipul empatic, reziliență și puterea transformării personale. Această vizită reprezintă un moment special pentru publicul român, care va avea ocazia să o asculte vorbind despre provocările personale și politice, lecțiile învățate și perspectiva sa asupra unui leadership autentic. Discursul este așteptat să inspire și să ofere o reflecție asupra modului în care curajul, educația și empatia pot schimba nu doar vieți individuale, ci și comunități întregi.

„Leadershipul adevărat vine din servirea celorlalți, nu din dominarea lor”, spunea Michelle Obama în 2017, într-unul dintre discursurile sale memorabile. La Impact Bucharest, această viziune va fi pusă în prim-plan, într-un context nou, în fața unui public dornic să învețe din experiența unei femei care a redefinit ideea de lider într-o lume în continuă schimbare.

Cine este Michelle Obama

Michelle LaVaughn Robinson Obama s-a născut pe 17 ianuarie 1964, în cartierul South Side din Chicago, într-o familie modestă, dar profund dedicată educației și valorilor morale. Tatăl său, Fraser Robinson, a lucrat la compania de apă a orașului, iar mama, Marian, s-a ocupat de educația copiilor. Încă din copilărie, Michelle a fost o elevă strălucită, absolvind liceul Whitney M. Young Magnet High School, Universitatea Princeton, unde a studiat sociologia, și ulterior Facultatea de Drept de la Harvard.

Înainte de a deveni Prima Doamnă, Michelle a activat ca avocat, administrator public și activist comunitar. Căsătoria cu Barack Obama, în 1992, a marcat începutul unei călătorii comune care avea să influențeze istoria Americii. În 2009, Michelle Obama a preluat rolul de Primă Doamnă, pe care l-a redefinit prin implicarea în educație, nutriție, sănătate și prin sprijinirea fetelor din întreaga lume.

Pe durata celor două mandate ale lui Barack Obama, Michelle a fost o prezență constantă în discursul public american, devenind un exemplu de echilibru între carieră, familie și angajament civic. Cartea sa de memorii, „Becoming”, publicată în 2018, a fost un succes internațional, vândută în peste 10 milioane de exemplare.

#Michelle Obama, #Casa Alba, #impact bucharest , #stiri vedete
