O actriță de Oscar, inclusă în conducerea CIO. Ce sport a practicat în tinerețe

Malaeziana Michelle Yeoh, prima femeie din Asia care a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă şi fostă campioană de squash, a devenit membră a Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) pentru următorii patru ani, marţi la Mumbai (India), cu ocazia celei de-a 141-a Sesiuni a aceste organizaţii, informează AFP.

Propusă de Comitetul Executiv al CIO în septembrie, artista în vârstă de 61 de ani a fost aleasă cu o mare majoritate, alături de fostul judoka israelian Yael Arad, de conducătorul sportiv maghiar Balazs Furjes, de fosta voleibalistă şi deputată peruană Cecilia Villacorta, de organizatorul german de evenimente sportive Michael Mronz şi de şeful Comitetului olimpic tunisian, Mehrez Boussayene.

Sesiunea a ales şi doi preşedinţi de federaţii internaţionale, datorită funcţiilor lor: suedeza Petra Sorlind, care conduce federaţia de tenis de masă, şi coreeanul Jae Youl Kim, preşedintele Uniunii Internaţionale de Patinaj.

Deşi Michelle Yeoh nu este nici fostă participantă la Jocurile Olimpice şi nici responsabil sportiv, ea este cea mai cunoscută personalitate dintre cei opt nou-veniţi, în 2022 ea primind un Oscar pentru rolul din comedia "Everything Everywhere All At Once".

Actriţa a fost totuşi campioană de junioare a Malaeziei la squash - sport pentru care CIO tocmai a votat în favoarea includerii sale în programul Jocurilor Olimpice 2028 de la Los Angeles - şi a practicat mult timp dansul înainte de a se accidenta la renunţa la o carieră de balerină.

Remarcată începând din 1984, după o serie de filme de acţiune, alături de Jackie Chan şi Maggie Cheung, ea a erupt pe scena mondială în 1997, interpretând rolul fetei James Bond din "Tomorrow Never Dies", înainte de a juca în succese precum "Tiger and Dragon", "Memoirs of a Geisha" şi, mai recent, "Crazy Rich Asians".

Cu peste 50 de filme în care a apărut în decurs de 40 de ani, actriţa are în pregătire aproximativ zece proiecte, inclusiv noile filme Avatar.

Ea este de multă vreme partenera francezului Jean Todt, o figură cheie în sportul cu motor mondial, fost director al echipei de Formula 1 Ferrari şi fost preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA).

