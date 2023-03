Premiile Oscar 2023. Michelle Yeoh, prima asiatică recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal

Michelle Yeoh a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în cadrul celei de a 95-a gale organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din filmul "Everything Everywhere All at Once", potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au concurat actriţele Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Blonde"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("The Fabelmans"), Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once").

Acesta este primul premiu Oscar din palmaresul actriţei malaeziene Michelle Yeoh, care a devenit prima actriţă de origine asiatică recompensată la această categorie de Academia de film americană.

Everything Everywhere All at Once (care a luat 7 premii, inclusiv pentru cel mai bun film) spune povestea lui Evelyn Wang, interpretată de Michelle Yeoh, o imigrantă de origine chineză care are probleme cu fiscul, cu relaţiile de familie şi cu viaţa în general. Protagonista descoperă apoi că poate trece dintr-un univers într-altul sub forma unor versiuni diferite ale propriei persoane şi că poate astfel salva multiversul şi, eventual, relaţiile de familie.

În 2022, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal a fost câştigat de Jessica Chastain datorită interpretării sale din filmul "The Eyes of Tammy Faye".

Cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul este prezentat, pentru a treia oară, de actorul Jimmy Kimmel.

Ads