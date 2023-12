O româncă și-a deschis în centrul Parisului un restaurant cu mâncare românească, devenit destinația preferată a tuturor românilor stabiliți în capital Franței, și nu numai.

Localul său este o preferat de turiști străini sau localnici care vor să încerce preparate tradiționale din țările balcanice. O tânără a povestit pe TikTok despre experiența sa la restaurantul din inima Parisului, unde se vând mici și sarmale.

Fata a împărtășit cu entuziasm experiența sa culinară într-un clip postat pe TikTok, arătând cât de savuroasă poate fi gastronomia românească în mijlocul celei mai romantice capitale europene.

„Deci sunt sigură că nu v-ați fi dat seama că acesta este un mic învelit în foi de viță de vie. Weekendul acesta am fost la un restaurant românesc în Paris, mai mult balcanic, de fapt decât românesc. Aperitivul au fost niște mici cu un sos de muștar lângă. Eu personal niciodată nu am mai văzut mici cu muștar care să arate atât de bine. Deși m-am chinuit puțin la început să mănânc, am oferit nota 10 din 10 pentru gust.” împărtășește tânăra în clipul său.

Pasiunea pentru mâncarea tradițională românească și bucuria de a resimți aromele autentice au fost evidente în fiecare moment al videoclipului. Tânăra și-a surprins urmăritorii cu imagini apetisante ale micilor perfect rumeniți. Lângă ei, a servit și un sos de muștar, echilibrând perfect aperitivul, scrie stiridiaspora.ro.

„Felul principal ce altceva putea fi decât sarmale cu mămăligă. Sarmalele sunt pasiunea mea și acasă, de fiecare dată când mă întorc mănânc sarmale, fie că este vară, fie că este iarnă, în orice anotimp. Eram super fericită că am găsit,” mărturisește ea.

Ambianța românească a restaurantului a fost evidentă și în decor, unde un perete ilustra clasicul borcan cu murături, un element esențial al gastronomiei românești. Tânăra a spus că, în timp ce experiența culinară a fost una autentică, atmosfera din local a contribuit la o călătorie completă în cultura românească.

„La desert, evident am luat niște papanași, pe care sincer cred că i-aș pune în top 3 cei mai buni papanași pe care i-am mâncat în viața mea. Recomand cu mare drag, mâncarea este 10 din 10, iar fondatoarea localului este româncă,” adaugă ea, încheindu-și povestea culinară cu o recomandare entuziastă pentru cei dornici să experimenteze autenticitatea bucatelor românești în inima Franței.

