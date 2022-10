Recruții mobilizați de Kremlin, "limitatoare umane de viteză". Cinci motive pentru care rușii sunt descompuși în Ucraina ANALIZĂ

Generalul australian Mick Ryan analizează cele mai recente evoluții ale războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Ryan, specialist în strategie militară reputat la nivel internațional, spune că succesul înregistrat de Ucraina de la începutul contraofensivei declanșate pe 1 septembrie se datorează unei combinații de cinci factori.

1. Ucrainenii au un design operațional general larg, cu potențiale operațiuni în sud, nord-est - și probabil în altă parte. Cu toate acestea, lansarea acestora nu a fost fixată precis într-un moment, ci a ținut cont și de momentul în care s-au prezentat oportunitățile.

2. Ucrainenii au în mod clar atât rezerve (n.r. - de soldați, umane) dedicate, cât și situaționale, pe care le-au alocat pentru ofensive planificate – și pentru exploatarea oportunităților. Compunerea acestor unități a necesitat o bună apreciere a riscului, a securității operaționale și stocării logistice, ascunderea planului de adversar și înșelarea așteptărilor acestuia.

3. Ucrainenii au fost net superiori la colectarea informațiilor. Un ofițer militar superior, în timpul vizitei noastre la Kiev, a confirmat că rușii sunt slabi la recunoașterea tactică. Aceasta este o parte esențială a prevenirii surprizei și a identificării slăbiciunilor exploatabile ale inamicului.

Aceste acțiuni de informare, întreprinse de elemente de recunoaștere terestre, aeriene și EW (n.r. - electronice), prezintă o imagine a solului, a dispoziției trupelor inamice, rezervele acestuia, C2 (n.r. - posturile de comandă și control), rute cheie de transport și logistică. Informarea tactică a Ucrainei este probabil completată de informații strategice provenite din alte surse.

4. Ucraina are mai mulți comandanți superiori care sunt strategi experimentați și artiști în proiectarea operațiunilor. Se întâmplă după aproape 8 luni de operațiuni militare (și 8 ani de când Rusia a început acest război). Ei își cunosc bine inamicul și știu cum să echilibreze între riscul strategic și oportunitate.

Acești comandanți, în principal generalii Zalujnîi, Sîrskîi și Kovalciuk, sunt pricepuți să-și ghideze statul major și comandanții subordonați în planificarea și execuția de operațiuni militare la scară largă. Aceasta este o abilitate rară pe care puține instituții militare o stăpânesc.

5. Asimetria în filozofiile de comandă. Rusia controlează la nivel central operațiunile, în timp ce Ucraina permite mai multă libertate de a exploata oportunitățile celor care comandă misiuni punctuale.

În operațiunile care presupun mișcarea rapidă a trupelor, cum ar fi operațiunile de la Harkov și din nordul Hersonului, comandanții care nu trebuie să raporteze în mod constant la cartierul general superior vor putea să stabilească și să domine ritmul operațional, luând în cele din urmă inițiativa.

Combinația acestor cinci factori - precum și curajul ucrainenilor în luptă de aproape, plus lipsa de obiectiv în rândul soldaților ruși - a fost esențială pentru succesul Ucrainei în recucerirea unei părți atât de însemnate din teritoriul său în ultimele câteva săptămâni.

Armata Rusă nu pare să aibă un răspuns la ceea ce i se întâmplă în Ucraina. Asistăm la eșecuri în cascadă care probabil vor continua încă o perioadă. Injectarea de trupe mobilizate este probabil să le opună ucrainenilor doar niște limitatoare umane de viteză.

18/ The Russian Army do not appear to have an answer to what the Ukrainians are doing to them. We are seeing cascading failures which are likely to continue for a while yet. The injection of mobilised troops is likely to provide only human speed bumps for the Ukrainians. pic.twitter.com/0jbru9jqGK