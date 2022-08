Generalul în retragere australian Mick Ryan, expert în strategie militară, a analizat perspectivele unei ofensive ucrainene în sudul țării.

Ryan este un reputat specilist în tactică armată și a publicat până acum mai multe analize privitoare la evoluția războiului din Ucraina.

În cea mai recentă dintre acestea, generalul australian "pune pe masă" toate considerentele care vor fi luate în considerare pentru deciderea momentului oportun al ofensivei.

Expertul consideră că există toate semnele că Ucraina pregătește de ceva vreme atacarea armatei ruse în sudul țării.

Iată, mai jos, analiza publicată de Ryan:

It nearly 6 months since the Russian invasion of #Ukraine began. Today, I explore Ukraine’s potential counteroffensive in the south, and the considerations for planning and conducting such a large-scale campaign. 1/25 🧵 pic.twitter.com/xoR4KhjNBG