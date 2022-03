Momentul în care Mick Schumacher se lovește de parapet la 270 km/h VIDEO

Astăzi are loc Marele Premiu al Arabiei Saudite, după o sesiune de calificări marcată de accidentul teribil în care a fost implicat băiatul lui Michael Schumacher.

Mick Schumacher (Haas) a ajuns la spital şi monopostul său Haas a fost distrus complet într-un accident în timpul segmentului doi al calificărilor.

Din fericire, pilotul german este în regulă și a scris un mesaj pe rețelele de socializare pentru a liniști pe toată lumea.

Cursa, probabil fără Mick Schumacher, va începe de la ora 20.00.

Sergio Perez (Red Bull) pleacă din pole-position, fiind urmat de piloții Ferrari, Leclerc și Sainz, și de coechiperul său Max Verstappen. O supriză mare a fost că Lewis Hamilton n-a trecut nici de prima parte calificărilor și va pleca de pe locul 16 de pe grila de start.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN