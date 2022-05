Băiatul lui Michael Schumacher, accident groaznic în Formula 1: a rupt mașina în două FOTO

Mick Schumacher, băiatul lui Michael Schumacher, a suferit un accident teribil în timpul cursei de Formula 1 de la Monte Carlo.

Băiatul lui Michael Schumacher a pierdut controlul mașinii și a lovit cu putere un parapet. Atât de tare a fost impactul încât mașina Haas a lui Mick Schumacher s-a rupt în două!

Colegii din Formula 1 s-au interesat imediat despre starea de sănătate a lui Mick, atunci când au văzut mașina făcută bucăți. Din fericire, Schumacher a ieșit nevătămat și i-a asigurat pe toți că e în regulă.

Cursa de la Monte Carlo a început cu întârziere, din cauza ploii abundente, iar apoi a fost înreruptă în urma accidentului suferit de Scxhumacher. Pe primul loc era Perez, urmat de Sainz, Verstappen și Leclerc.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️

Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg