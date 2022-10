Moment unic pentru băiatul lui Michael Schumacher: ce s-a întâmplat în Japonia

Băiatul lui Michael Schumacher, Mick Schumacher, component al echipei Haas (Formula 1), a trăit pentru câteva secunde senzații unice la Suzuka.

Marele Premiu al Japoniei a fost unul cu peripeții. După trei tururi, cursa a fost oprită din cauza ploii și s-a mai reluat abia când mai erau 40 de minute până la expirarea timpului.

După alte câteva tururi, toți piloții au intrat la boxe pentru a schimba pneurile.

Mick Schumacher a întâziat acest pitstop și, pentru câteva secunde, a fost pe primul loc în cursă!

Chiar dacă Mick a fost rapid depășit de Verstappen, echipa Haas a celebrat momentul

It didn’t last long but that looked good 😍 pic.twitter.com/87l3aqcN8j