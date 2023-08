Rapid a mai făcut un transfer. Cine este ultimul sosit în Giulești

Rapid continuă să se întărească, reuşind să aducă un nou jucător, pe Claudiu Micovschi, de la Avellino.

Claudiu a semnat un contract pentru următoarele două sezoane, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, anunţă site-ul oficial al giuleştenilor.

“Mă simt foarte onorat şi bucuros să îmbrac acest tricou. Mi-am dorit de foarte mult timp să joc pentru un club atât de important precum este Rapidul.

Îmi doresc să contribui cu reuşitele mele la îndeplinirea obiectivelor pe care clubul şi le-a propus şi să ne luptăm pentru câştigarea campionatului.

Pot spune că reprezintă un avantaj pentru mine faptul că voi fi antrenat de către un antrenor italian, fiind obişnuit cu stilul italienilor.

Am urmărit în toţi aceşti ani campionatul din România, în mod special în ultima perioada. Am urmărit toate meciurile. Bineînţeles, am urmărit şi Rapidul.

S-a tot discutat despre transferul meu la Rapid. De la bun început am spus că îmi doresc să vin aici. Sunt foarte bucuros că s-a concretizat transferul meu la Rapid.

Galeria şi tot ceea ce se întâmplă în Giuleşti au contribuit foarte mult la decizia mea de a veni aici. Au fost mai multe cluburi care mi-au făcut oferte şi care mă doreau, dar nu se poate compara nimic cu Rapidul, este cea mai iubită echipă din România”, a declarat noul jucător al Rapidului, pentru fcrapid.ro.

În vârstă de 24 de ani, Micovschi a fost una dintre marile speranţe ale fotbalului românesc, acesta evoluând pentru toate grupele de juniori ale României.

Născut la Oradea, Claudiu şi-a petrecut perioada junioratului la Luceafărul, de unde a fost împrumutat la Chievo, fiind apoi achiziţionat de Genoa, unde a devenit căpitanul echipei Primavera, dar şi golgheterul echipei.

De la “grifoni” a fost împrumutat la Avellino şi Reggina, fiind ulterior transferat definitiv la primii. În ultimul sezon, Micovschi a evoluat în liga a treia italiană, la Avellino şi, împrumutat, la Fidelis Andria.