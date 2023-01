Un autobuz școlar a luat foc vineri, 20 ianuarie, pe o stradă din Londra, relatează Daily Mail.

Când a izbucnit focul, în autobuz se aflau mai mulți copii.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă s-au înregistrat pagube materiale semnificative. Focul s-a extins la mai multe autoturisme din apropiere, șase fiind avariate.

”În această dimineață, un autobuz școlar a luat foc în Hackney. Cauza incendiului urmează a fi stabilită. Toți copiii au fost evacuați fără răni, iar un alt autobuz i-a dus la școală”, au transmis oficialii locali.

Vehicle fire earlier Whiston Road #hackney prompt action by @LFB_HACKNEY protecting local properties . Road closures and thick smoke. Hope nobody hurt pic.twitter.com/rwepBTEhD1