Câmpina devine hub al electromobilității: lansare europeană de microbuze electrice

Autor: Amalia Florescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 12:12
280 citiri
Câmpina devine hub al electromobilității: lansare europeană de microbuze electrice

La Câmpina a avut loc lansarea oficială a unei noi game de microbuze electrice, produse de compania Aveuro International. Evenimentul a reunit reprezentanți ai presei de specialitate din peste 17 țări europene, inclusiv Belgia, Suedia, Irlanda, Germania și Franța.

Noile vehicule au fost testate pe un traseu variat, ce a inclus zone urbane, serpentine, rampe și porțiuni off-road, pentru a evidenția versatilitatea și autonomia acestora. Modelele dispun de o autonomie cuprinsă între 350 și 500 de kilometri, în funcție de condițiile de exploatare.

Versatilitatea este un punct forte: vehiculele pot fi configurate pentru școală, transport urban, turism sau accesibilizare pentru persoane cu dizabilități.

Publicul larg va putea vedea aceste modele la Salonul Auto București, în cadrul secțiunii „Smart Urban Mobility”. Ulterior, vehiculele vor fi prezentate și la un salon auto internațional din Europa.

Potrivit companiei, anul trecut au fost produse aproximativ 500 de unități, iar în total au fost livrate deja peste 800 de microbuze electrice în România, multe dintre acestea prin programe cu finanțare europeană destinate transportului școlar.

Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent
Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent
Gigantul american face un nou pas în integrarea inteligenței artificiale în suita Office, lansând funcțiile Agent Mode pentru Excel și Word, dar și noul Office Agent direct în Copilot chat....
Adinel Tudor (Evo Properties,) la The Real Estate Event: „Totul este în ideea de a crește comunitatea celor care vin la muncă, atât profesional, cât și spiritual”
Adinel Tudor (Evo Properties,) la The Real Estate Event: „Totul este în ideea de a crește comunitatea celor care vin la muncă, atât profesional, cât și spiritual”
Adinel Tudor, CEO al Evo Properties, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și...
#microbuze electrice, #Campina, #vehicule , #masini electrice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mircea Lucescu l-a dat pe "mute" pe Gigi Becali. Decizia luata de selectionerul Romaniei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Word și Excel devin mai puternice: documente și prezentări „la comandă”, cu noul Office Agent
  2. Câmpina devine hub al electromobilității: lansare europeană de microbuze electrice
  3. Adinel Tudor (Evo Properties,) la The Real Estate Event: „Totul este în ideea de a crește comunitatea celor care vin la muncă, atât profesional, cât și spiritual”
  4. Peste 9.200 de români înscriși în Rabla Auto 2025 în primele 15 minute. Ecotichetele rămase sunt cele pentru mașini complet electrice
  5. Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. România, în topul țărilor europene în care locuitorii își fac cumpărăturile online
  6. IPO de toamnă la BVB – TradeVille
  7. Accesul la creditele ipotecare devine mai complicat. Rata medie atinge 49% din salariul mediu
  8. Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”
  9. Cometa uriașă care zboară spre Pământ ar putea să fie tehnologie extraterestră, spune un astrofizician de la Harvard. Cere NASA să intervină
  10. 9.000 de BMW-uri, chemate de urgență în service, în România. Defecțiunea care poate pune vieți în pericol