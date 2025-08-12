Ministerul Educației anunță o anchetă privind microbuzele școlare electrice achiziționate prin PNRR în două județe

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 12 august, că verifică achiziția de microbuze școlare electrice din două județe, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă. Verificările au loc în județele Iași și Prahova.

Ministerul Educației a făcut precizări cu privire la achiziția descentralizată, la nivel de autorități locale, a microbuzelor electrice din cadrul Investiției 10 - PNRR: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, Ținta 486. Microbuze electrice achiziționate și în folosință.

„Derularea activităților din cadrul proiectelor PNRR și organizarea procedurilor de achiziție publică sunt în sarcina exclusivă a consiliilor județene, în calitate de beneficiari. Potrivit legii, procedurile de achiziție privind microbuzele electrice se desfășoară prin platforma națională a achizițiilor publice SEAP, cu posibilitatea verificării acestora înainte de realizarea procedurii, ex ante, de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Instituția precizează că, în raport cu atribuțiile prevăzute de HG nr. 731/28.06.2024, Ministerul Educației și Cercetării poate aproba misiuni de verificare derulate de Corpul de Control propriu strict la instituțiile din subordine.

Ads

„În schimb, Ministerul Educației și Cercetării are atribuții de verificare a documentației aferente acestor proceduri după finalizarea acestora și finalizarea activităților proiectului (ex-post). În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a decis să analizeze cu celeritate documentația pentru județele Iași și Prahova, iar în situația în care vor fi identificate nereguli, va dispune luarea măsurilor care se impun sau, după caz, va informa autoritățile cu atribuții de a interveni”, a mai transmis ministerul.

40 de contracte de finanțare în iunie 2023

Instituția precizează că a derulat apelul „Microbuze electrice pentru elevi”, în perioada 18.05.2023 - 30.06.2023, semnându-se 40 de contracte de finanțare cu solicitanții eligibili, unitățile administrativ-teritoriale la nivel de județ, reprezentate de consiliile județene.

Publicația Reporter de Iași a scris, luni, că o firmă din Prahova a obținut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel național.

Ads

La secțiunea „anunțuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), Aveuro Internațional figurează cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susțin jurnaliștii.

„Capacul este uriaș: Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/mașină. Același microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iași cu 1.014.000 lei a costat la Brașov doar 743.000 lei. Cu prețul adjudecat la Brașov, județul Iași ar fi cumpărat 35 de microbuze școlare electrice față de doar 26 cât a luat, în condițiile în care furnizor a fost aceeași firmă, Aveuro Internațional. Deci, Iașiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iași a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Brașov”, se arată în ancheta Reporter de Iași.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziția de microbuze școlare electrice prin PNRR.

Ads