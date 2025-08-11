Microbuze electrice, cumpărate la preț triplu din fonduri PNRR. Oameni-cheie din PNL, implicați în afacere

Microbuze electrice, cumpărate la preț triplu din fonduri PNRR. Oameni-cheie din PNL, implicați în afacere
Încă un caz cu presupuse practici imorale și ilicite, pe bani europeni, uimește România: achiziții de microbuze electrice la prețuri triple. Presa din Iași a scos la suprafață fraudele care ar fi avut loc în acest context socio-economic delicat.

250 de milioane de euro a stabilit Comisia Europeană să distribuie pentru România, prin PNRR, pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro per unitate. În schimb, România a cumpărat doar 1.300 de microbuze, pentru aproximativ 200.000 de euro per bucată.

Aveuro, o firmă din Prahova, a câștigat licitațiile în 60% dintre județe. Patron este fiul șefei Organizației de Femei PNL Prahova, Rodica Papuc, apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție, informează Reporter IS. Mama lui Vlad Papuc, patronul Aveuro Câmpina, a fost locul 2 la Senat în Prahova din partea PNL și a apărut pe afișul electoral la dreapta vicepremierului Cătălin Predoiu.

Deși s-au cheltuit 2.000 de euro pentru fiecare microbuz, prețul corect al unui Ford E-Transit achiziționat, la motorul vândut de Aveuro, este de 64.500 de euro - varianta de bază și cu toate opțiunile incluse ajunge la 70.000 de euro.

PNRR-ul, făcut praf de grupările de politicieni cu influență la nivel local. Mașină de 70.000 de euro, cumpărată cu 262.000 de euro

Consiliile județene au fost responsabile de achiziționarea mașinilor cumpărate la suprapreț. „Recordul” a fost bifat la Olt, unde fiecare mașină a fost adusă pentru 262.000 de euro. În schimb, la Brașov, efortul financiar per unitate a fost de 147.000 de euro. În Iași, prețul a fost de 203.000 euro.

Controversatul Costel Alexe, de la PNL, președintele CJ Iași, fost ministru al Mediului, a comentat pentru sursa citată achizițiile efectuate la prețuri halucinante.

„(...) Un preț de catalog afișat online, fără dotările și cerințele impuse prin caietul de sarcini, nu poate fi luat ca reper valid pentru comparație. Prețul contractului a rezultat în urma unei licitații publice, unde mai mulți ofertanți au depus oferte. Tratăm cu toată responsabilitatea utilizarea fondurilor publice și europene, pentru că administrația județeană nu are voie să funcționeze pe bază de impresii, ci pe bază de lege, rigoare și respect față de contribuabili”, a declarat Alexe.

