Reacția președintelui CJ Iași în "scandalul microbuzelor" școlare electrice. "Aceste achiziții s-au făcut transparent, respectând toate reglementările legale"

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, afirmă că achiziția microbuzelor școlare electrice a fost făcută 'transparent', respectând reglementările legale și ghidurile elaborate la nivel central de specialiști.

'Consiliul Județean Iași a făcut aceste achiziții transparent, respectând toate reglementările legale în vigoare. Aceste achiziții de microbuze electrice pentru școlarii sau elevii județului nostru s-au făcut respectând întocmai ghidul făcut și scris de Ministerul Educației și celelalte entități ale Guvernului. (Ghidul - n.r) nu este făcut de Consiliul Județean Iași', a declarat marți, 12 august, președintele CJ Iași.

Acesta a arătat că nu a fost depusă nicio contestație la licitația publică organizată pentru achiziția a 26 de microbuze școlare electrice.

'Trebuie spus foarte clar, la licitația organizată de CJ Iași prin specialiștii săi s-au înscris patru firme. Una a fost declarată câștigătoare. În urma licitației nu a fost depusă nicio contestație, la fel cum pe perioada desfășurării licitației nu a fost depusă nicio solicitare de clarificări', a spus Costel Alexe.

El spune că îl 'înfurie' prețul microbuzelor din ziua de azi.

'Sunt pus în situația în care trebuie să apăr și ceilalți președinți de consilii județene din țară, pentru că nu doar Iașiul a achiziționat microbuze la asemenea prețuri. Niciun consiliu județean din țară nu a scris ghidul în cadrul PNRR pentru achiziția de microbuze electrice. Toate consiliile județene din țară au respectat reglementările impuse de Ministerul Educației și practic așa a rezultat licitația', a mai declarat presei Costel Alexe.

Acesta a precizat că în prezent Consiliul Județean se află în plin proces de achiziție sau licitație pentru alte trei microbuze electrice, deși și-ar fi dorit ca acestea să fie microbuze diesel.

'Dacă ar fi fost după mine, ca Minister al Educației sau al Fondurilor Europene ori Minister al Dezvoltării, aș fi dat posibilitatea și finanțarea consiliilor județene sau autorităților publice locale să achiziționeze și microbuze diesel. (...) Așa cum am mai spus în urmă cu doi ani, ajungeam să avem microbuz școlar electric la Dagâța, de 200.000 de euro, care să circule pe drumuri de pământ sau de piatră. Ceea ce nu este normal', a punctat Alexe.

Președintele CJ Iași atrage atenția guvernanților că microbuzele școlare trebuie achiziționate la nivel central, iar ulterior să fie distribuite în județe, în funcție de necesități.

'Este important ca ministerele și Guvernul să înțeleagă că nevoia de microbuze școlare în țară este mult mai mare față decât ceea ce reușim noi, consiliile județene, sau autoritățile publice locale să achiziționăm. Cred că e important este nu ca noi, cei de la Consiliul Județean Iași sau alt consiliu județean din țară, să achiziționăm sau să organizăm licitații, ci Ministerul Educației sau Ministerul Dezvoltării, iar ele să trimită aceste microbuze acolo unde este nevoie de ele - la primării sau școlile din județe', a mai declarat Costel Alexe.

Reacția sa vine după ce publicația 'Reporter IS' a scris în ediția de luni, 11 august, că cele 26 de microbuze electrice pentru elevii din localitățile izolate au fost achiziționate de Consiliul Județean Iași, prin PNRR, de la o firmă din județul Prahova, la prețuri mai mari decât în alte județe. Valoarea totală a contractului este de peste 31 de milioane de lei, iar prețul unui microbuz este de 202.800 de euro, fără TVA.

250 de milioane de euro a stabilit Comisia Europeană să distribuie pentru România, prin PNRR, pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro per unitate. În schimb, România a cumpărat doar 1.300 de microbuze, pentru aproximativ 200.000 de euro per bucată.

Aveuro, o firmă din Prahova, a câștigat licitațiile în 60% dintre județe. Patron este fiul șefei Organizației de Femei PNL Prahova, Rodica Papuc, apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție, a informat Reporter IS. Mama lui Vlad Papuc, patronul Aveuro Câmpina, a fost locul 2 la Senat în Prahova din partea PNL și a apărut pe afișul electoral la dreapta vicepremierului Cătălin Predoiu.

PNRR-ul, făcut praf de grupările de politicieni cu influență la nivel local. Mașină de 70.000 de euro, cumpărată cu 262.000 de euro

Consiliile județene au fost responsabile de achiziționarea mașinilor cumpărate la suprapreț. „Recordul” a fost bifat la Olt, unde fiecare mașină a fost adusă pentru 262.000 de euro. În schimb, la Brașov, efortul financiar per unitate a fost de 147.000 de euro. În Iași, prețul a fost de 203.000 euro.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 12 august, că verifică achiziția de microbuze școlare electrice din două județe, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă. Verificările au loc în județele Iași și Prahova.

Instituția precizează că a derulat apelul „Microbuze electrice pentru elevi”, în perioada 18.05.2023 - 30.06.2023, semnându-se 40 de contracte de finanțare cu solicitanții eligibili, unitățile administrativ-teritoriale la nivel de județ, reprezentate de consiliile județene.

