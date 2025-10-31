„Terra nullius” – expresia latină pentru „pământ al nimănui” – desemnează, în dreptul internațional, un teritoriu care nu aparține niciunui stat suveran. Într-o epocă în care aproape fiecare colț al lumii a fost cartografiat, asemenea locuri sunt o raritate.

Un exemplu este Bir Tawil, o fâșie aridă de deșert la granița dintre Egipt și Sudan. Ambele state revendică regiuni învecinate, însă din cauza granițelor suprapuse, Bir Tawil ar reveni aceleia dintre cele două țări care ar renunța la un teritoriu mai valoros. Niciuna nu o face, iar rezultatul este o zonă fără stăpân, relatează CNN.

Acest statut ambiguu a atras o serie de așa-numiți „micronaționaliști” – persoane care încearcă să fondeze propriile „țări”. Unul dintre cei mai cunoscuți este americanul Jeremiah Heaton, care în 2014 a proclamat „Regatul Nordului Sudanului” în Bir Tawil, afirmând că dorește ca fiica sa să devină „prințesă în viața reală”.

Un nou „stat” pe Dunăre

Dispute similare au apărut și în Europa. Pe frontiera dintre Croația și Serbia, cursul Dunării a creat mai multe mici porțiuni de teren a căror apartenență este contestată.

După destrămarea Iugoslaviei, Croația susține că granița urmează vechi hărți din secolul al XIX-lea, când Dunărea curgea pe un alt traseu, în timp ce Serbia consideră că limita se află pe mijlocul actualului fluviu. Rezultatul: mai multe fâșii de pământ de o parte și de alta a fluviului care, în practică, nu sunt revendicate de niciuna dintre părți.

În 2015, politicianul ceh Vit Jedlička a ocupat una dintre aceste zone – un petic de șapte kilometri pătrați numit Gornja Siga – și a proclamat „Republica Liberă Liberland”. Proiectul, cu orientare libertariană, a fost descris de autor ca o „revoluție globală”. Autoritățile croate au închis între timp accesul publicului în zonă.

Nașterea „Republicii Libere Verdis”

Inspirat de exemplul Liberland, în 2019 tânărul Daniel Jackson, un britanic cu cetățenie australiană, a fondat propria „micronațiune” pe o altă bucată de teren disputat de-a lungul Dunării. El a numit-o „Republica Liberă Verdis” – sau „Pocket 3”, după denumirea cartografică – și s-a autoproclamat președinte, ceea ce, teoretic, l-ar face cel mai tânăr „șef de stat” din lume.

Teritoriul revendicat – aproximativ 0,5 kilometri pătrați – este puțin mai mare decât Vaticanul. Jackson spune că a atras aproape 400 de „cetățeni” și speră ca Verdis să devină, în timp, un stat recunoscut internațional.

🌍 A 20-year-old Briton created his own microstate between Croatia and Serbia Ads In 2019, Daniel Jackson learned about so-called “no man’s lands” — territories that legally belong to no country — and simply claimed one of them, declaring the creation of the Free Republic of Verdis.… pic.twitter.com/ML0o5kqh2H — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2025

Însă doar câteva zile după ce echipa sa a arborat steagul albastru cu alb al Verdisului pe malul Dunării, în 2023, autoritățile croate au intervenit. Jackson și susținătorii săi au fost reținuți și deportați.

Ministerul de Externe al Croației a calificat acțiunea drept o „provocare fără bază legală”, afirmând că statul își apără frontiera externă și pe cea a spațiului Schengen. Zagreb a respins ideea că terenurile în litigiu ar fi „pământ al nimănui” deschis ocupării.

Cum se construiește un stat

În exil, din Marea Britanie, Jackson spune că nu renunță. „Îmi iubesc misiunea. Vreau ca generația mea să fie mai implicată în politica mondială”, a declarat el pentru CNN.

Potrivit tânărului, proiectul Verdis a început după luni de cercetări în arhivele locale. Fondatorii au studiat hărți istorice și documente croate și sârbe, concluzionând că terenul ales nu fusese niciodată locuit sau revendicat oficial.

În mai 2019, Jackson a fost „ales” președinte. A numit un „guvern” și miniștri, a conceput un steag și o stemă, a emis pașapoarte și a redactat un set de „legi de bază”. Totul, însă, fără recunoaștere internațională.

„Am vrut să facem ceva diferit, să testăm forme noi de guvernare și de vot”, explică el. „Visăm ca Verdis să devină o zonă neutră, unde liderii lumii pot discuta conflictele dintre ei.”

Ambiții umanitare și sprijin local

Jackson spune că vede Verdis drept un „centru umanitar”. În 2023, el și voluntarii săi au trimis ajutoare în Ucraina sub sigla „Crucii Roșii Verdisiene”, o organizație neafiliată Crucii Roșii Internaționale.

Proiectul are și sprijin local. „Este important să avem croați și sârbi implicați”, afirmă Domagoj Budetić, autointitulat „ministru de Externe” al Verdisului, originar din orașul Osijek. El estimează că aproximativ 65% dintre „cetățenii” Verdisului sunt etnici sârbi și croați.

Printre susținători se numără și cântărețul sârb Luke Black, reprezentantul Serbiei la Eurovision 2023, care spune că apreciază inițiativa: „Este o idee tânără, curată, care vorbește despre unitate.”

„Națiune” în exil

În octombrie 2023, echipa Verdis a revenit în zonă și a ridicat din nou steagul, declarând începutul „fazei de așezare”. Planul era ca cetățenii să se rotească pentru a menține o prezență permanentă.

A doua zi, poliția croată a intervenit și a dispersat tabăra. „Totul s-a terminat repede. Ne-au reținut pentru interogatoriu, iar de atunci suntem în exil”, spune Jackson.

Tânărul susține că nu a abandonat visul: „Am mai reușit să arborăm steagul de câteva ori, pe ascuns. Continuăm să guvernăm din exil și suntem pregătiți să revenim.”

O fantezie suverană

Specialiștii rămân sceptici. Profesorul Noam Leshem, de la Universitatea Durham, consideră că proiectul are șanse reduse de reușită. „Este un caz clasic de ”puterea face dreptul”. Tânărul de 20 de ani se confruntă cu obstacole pe care nici popoare de milioane de oameni, precum kurzii sau palestinienii, nu le-au depășit încă.”

Totuși, spune el, astfel de inițiative dezvăluie frustrarea multora față de sistemele politice existente. „Pentru unii, este o formă de revoltă simbolică împotriva sentimentului de neputință.”

În Balcani, fenomenul are ecou. „După decenii de stagnare, astfel de proiecte le oferă oamenilor o modalitate de a-și imagina un viitor diferit”, spune James Riding, lector la Universitatea Newcastle.

Între timp, „Republica Liberă Verdis” continuă să funcționeze online. Jackson afirmă că are acum peste 900 de „e-rezidenți” și că nu va renunța.

„Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, vom reveni pe pământul nostru”, spune el. „Nu căutăm conflict, ci recunoaștere. Vrem să colaborăm cu Croația. Verdis este un loc pentru începuturi noi.”

