Descoperirea care îngrozește oamenii: Ceva din aer pătrunde în organism și provoacă infarct și atac cerebral

Un nou studiu efectuat sub conducerea unui grup de oameni de știință de la Universitatea Campania din Napoli, Italia, publicat în New England Journal of Medicine pe 26 martie 2024, a făcut o descoperire îngrozitoare pentru sănătate.

Experții au constatat că au fost găsite microplastice provenite din mediu în placa arterelor, lucru care a provocat un risc ridicat de infarct, atac vascular cerebral și deces.

Microplasticele au fost descoperite în organismul uman, cu studii care le-au detectat în diferite țesuturi, inclusiv în plămâni, sânge, inimă și placentă. De înțeles, îngrijorarea crește cu privire la potențialele riscuri ale microplasticelor asupra sănătății noastre, potrivit Medical Xpress.

Un nou studiu a descoperit însă o corelație între microplastice și sănătatea inimii. Cercetătorii au descoperit că persoanele care aveau microplastice și nanoplastice detectabile în placa arterelor lor aveau un risc mai mare de atac de cord, accident vascular cerebral și deces.

Boala unui organ vital s-a răspândit rapid, devenind numărul 1 în lume: Depășește afecțiunile de inimă

Cercetătorii au analizat în total 257 de persoane. Toți pacienții erau deja supuși unei intervenții chirurgicale preventive pentru a îndepărta placa din arterele lor carotide (principalele artere care alimentează creierul cu sânge). Acest lucru a permis cercetătorilor să colecteze probe de placă și să efectueze o analiză chimică. Au urmat alte investigații asupra participanților 34 de luni mai târziu.

Ads

Din cei 257 de participanți, s-a descoperit că 150 au prezența microplasticelor și nanoplasticelor în placa arterială - în principal fragmente din două dintre cele mai frecvent utilizate materiale plastice din lume, polietilena (folosită în pungi de băcănie, sticle și ambalaje pentru alimente) și clorură de polivinil (utilizată la pardoseli, placări și țevi).

O analiză statistică a acestor date a constatat că pacienții cu microplastice și nanoplastice în placa lor aveau un risc mai mare de a suferi un atac de cord, un accident vascular cerebral sau deces din orice cauză, în comparație cu cei care nu aveau microplastice sau nanoplastice în placa lor.

Descoperire gravă a medicilor din SUA: Regula de 8 ore privind mesele, risc cu 91% mai mare de deces cardiovascular

Cercetătorii au analizat, de asemenea, macrofagele (un tip de celulă imunitară care ajută la eliminarea agenților patogeni din organism) din arterele pacienților. Ei au descoperit că participanții care aveau microplastice și nanoplastice în placa lor aveau, de asemenea, dovezi de fragmente de plastic în macrofage.

Ads

Ei au analizat, de asemenea, dacă anumite gene asociate cu inflamația (care poate fi un semn de boală) au fost activate la participanți. Ei au descoperit că participanții care aveau microplastice și nanoplastice în placa lor aveau și semne de inflamație în genele lor.

Aceste rezultate pot sugera că o acumulare de nanoplastice și microplastice în placa carotidiană ar putea declanșa parțial inflamația.

Cea mai letală boală din lume lovește necruțător, fără să știi: Acum vine de la 35 de ani, creștere uriașă de 57%

Această inflamație poate modifica ulterior modul în care se comportă placa în organism, făcând-o mai puțin stabilă și determinând-o să formeze un cheag de sânge - care poate bloca în cele din urmă fluxul de sânge, ducând la atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

În mod interesant, cercetătorii au descoperit, de asemenea, că prezența nanoplasticelor și microplasticelor era mai frecventă la participanții care aveau diabet și boli cardiovasculare.

Ads