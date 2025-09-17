Cele 8 alimente pe care le consumi și care conțin microplastice

Ingestia microplasticelor poate duce la acumularea lor în sânge, organe și creier FOTO Unsplash

Indiferent că este vorba despre recipiente de depozitare sau ustensile de bucătărie, microplasticele sunt peste tot în bucătăriile noastre și, din păcate, ajung și în alimentele pe care le consumăm.

Se estimează că un american ingeră anual între 39.000 și 52.000 de particule de microplastic. Acestea provin din mediu, ambalaje sau aditivi care se strecoară în dietă.

Pentru a afla ce alimente sunt cel mai des contaminate și cum ne afectează sănătatea, cnet.com a discutat cu un medic de familie.

Cât de multe microplastice sunt prea multe?

„Nu există un nivel „sigur” sau „nesigur” stabilit oficial pentru ingestia de microplastice. Este logic să ne dorim ca expunerea să fie cât mai redusă posibil”, explică dr. Joseph Mercola, medic osteopat specializat în medicină de familie.

Microplasticele pot ajunge în alimente din cauza contaminării acolo unde acestea au fost cultivate, crescute sau procesate. Mercola explică că folosirea foliei și a semințelor acoperite cu plastic în agricultură, precum și irigarea cu apă contaminată, sunt doar câteva dintre modurile prin care microplasticele ajung în hrană. Ambalajele, ustensilele și recipientele din plastic sunt alte surse.

Conform FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA), dovezile actuale nu sugerează că nivelurile de microplastice din alimente prezintă un risc pentru sănătate. Totuși, este recomandat să limităm consumul pasiv de microplastice.

Ads

Top 8 alimente care conțin microplastice

1. Fructe de mare

Unul dintre cele mai importante moduri prin care particulele de plastic ajung în alimentele noastre este prin plasticul de unică folosință care se descompune și pătrunde în ape și sol. Ajuns în oceane, ajunge în fructele de mare.

„Microplasticele sunt apoi preluate de plancton și confundate cu hrana peștilor și crustaceelor”, spune Mercola. „Particulele mici se acumulează în carne și ajung pe farfuria noastră.”

Un studiu recent realizat de Portland State University a descoperit microplastice în 180 din 182 de probe de fructe de mare testate. Cele mai comune sunt microfibrele, dar nu sunt singurul tip prezent în oceane.

Cum să reduci riscul: Nu poți controla câte microplastice a ingerat peștele înainte să ajungă pe farfuria ta, dar poți reduce consumul de moluște și pești de fund (midii, scoici, stridii, somn, halibut, cod). Alege produse ambalate sustenabil, fără folie de plastic.

Ads

2. Pliculețe de ceai

Multe pliculețe de ceai sunt fabricate din polipropilenă, iar chiar și cele din hârtie pot conține microplastice. Când intră în contact cu apa fierbinte, acestea pot elibera particule în ceai.

Cercetătorii de la Universitatea Autonomă din Barcelona au descoperit că plicurile de polipropilenă pot elibera miliarde de particule de plastic, iar cele din nailon sau celuloză pot elibera milioane.

Cum să reduci riscul: Nu trebuie să renunți la ceai; folosește ceai vrac și un infuzor din oțel inoxidabil.

3. Orez

Orezul este și el un punct sensibil. Studiile Universității Queensland au arătat că pentru fiecare jumătate de cană de orez există între 3 și 4 mg de plastic. Dacă folosești orez instant, cantitatea crește la 13 mg.

Cum să reduci riscul: Spălarea orezului înainte de gătire poate reduce contaminarea cu 20–40%, folosind apă filtrată.

Ads

4. Sare și zahăr

Chiar și o simplă presărare de sare pe mâncare poate aduce microplastice. 90% dintre mărcile de sare testate la nivel global au fost contaminate, iar zahărul poate conține de asemenea microplastice.

Cum să reduci riscul: Alege sare și zahăr ambalate în sticlă sau carton.

5. Apă îmbuteliată

Apa îmbuteliată este una dintre cele mai cunoscute surse de micro și nanoplastice. Studiile arată că un litru poate conține aproximativ 240.000 de particule de plastic. PET-ul este cel mai folosit, dar nu singurul tip de plastic prezent.

Cum să reduci riscul: Bea apă de la robinet păstrată în recipiente din inox sau sticlă.

6. Miere

Deși surprinzător, și mierea poate conține microplastice, chiar dacă este în borcan de sticlă. Fibrele provin din poluarea mediului și sunt transportate de albine.

Cum să reduci riscul: Cumpără miere de la apicultori locali, care folosesc metode mai naturale și sustenabile.

7. Fructe și legume

Ads

Merele și morcovii sunt printre cele mai contaminate fructe și legume, pentru că plantele absorb microplasticele din sol prin rădăcini. Ambalarea lor în plastic pentru păstrare mai crește riscul.

Cum să reduci riscul: Spală bine fructele și legumele, curăță-le de coajă când este posibil și alege produse locale sau bio.

8. Proteine

Un studiu realizat de Ocean Conservancy arată că 88% dintre proteinele vegetale și animale conțin microplastice. Cele mai procesate produse, precum nuggets vegetali sau creveți pane, au cele mai mari concentrații. Microplasticele provin atât din hrana animalelor, cât și din sol sau irigații.

Cum să reduci riscul: Este nevoie de mai multe studii pentru a înțelege exact nivelul și efectele asupra sănătății. Corpul are nevoie de proteine, așa că nu renunța la ele, dar alege surse cât mai puțin procesate.

Ce înseamnă microplasticele pentru sănătate?

Deși efectele pe termen lung nu sunt complet cunoscute, ingestia microplasticelor poate duce la acumularea lor în sânge, organe și creier, provocând inflamații, leziuni și dezechilibre hormonale. Ele pot absorbi și alți poluanți din mediu, introducându-i în organism.

Ads

Sfaturi pentru a reduce consumul de microplastice

Limitează consumul fructelor de mare bogate în microplastice.

Evită recipientele din plastic pentru alimentele grase.

Evită alimentele ambalate în plastic.

Renunță la ustensilele de plastic – folosește inox, lemn, sticlă sau ceramică.

Instalează filtre speciale pentru microfibre la mașina de spălat, dacă poți.

Deși microplasticele sunt peste tot și nu pot fi eliminate complet, prin alegeri atente putem să reducem semnificativ expunerea, scrie cnet.com.

Ads