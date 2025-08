Mesajul CEO-ului Microsoft către angajați: de ce gigantul tech face concedieri în timp ce obține profituri uriașe

CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a trimis o notă angajaților, joi, 24 iulie, explicând de ce compania a concediat mii de angajați, în ciuda faptului că generează profituri uriașe și investește miliarde în inteligență artificială.

„Aceasta este enigma succesului într-o industrie care nu are valoare de franciză,” a scris Nadella. „Progresul nu este liniar. Este dinamic, uneori disonant și întotdeauna solicitant. Dar este și o nouă oportunitate pentru noi să modelăm, să conducem și să avem un impact mai mare ca niciodată.”

Anul acesta, Microsoft a anunțat că va renunța la aproximativ 15.000 de angajați și va concedia încă aproape 2.000 de angajați considerați subperformanți.

În același timp, venitul net al companiei a totalizat aproximativ 75 de miliarde de dolari în ultimele trei trimestre fiscale. Microsoft investește de asemenea 80 de miliarde de dolari în infrastructura AI. Acțiunile au crescut cu 21% în acest an, atingând un nivel record la începutul lunii iulie.

Nadella a recunoscut ceea ce el a numit „incertitudinea și incongruența aparentă a vremurilor în care trăim.”

„Din orice punct de vedere obiectiv, Microsoft prosperă – performanța pe piață, poziționarea strategică și creșterea sunt toate pe un trend ascendent,” a scris Nadella. „Investim mai mult ca niciodată în cheltuieli de capital. Numărul total de angajați este relativ neschimbat, iar unele dintre talentele și expertiza din industrie și din Microsoft sunt recunoscute și recompensate la niveluri nemaivăzute. Și totuși, în același timp, am trecut prin concedieri.”

Ads

Nadella a scris o notă similară în 2023, când Microsoft a anunțat primul val major de concedieri din era post-pandemie și a înghețat creșterile salariale. La acea vreme, unii angajați l-au criticat pe CEO pentru că a lăudat succesul companiei fără să recunoască deciziile dificile.

De această dată, CEO-ul a adoptat o abordare mai echilibrată.

Business Insider a publicat mesajul complet al lui Satya Nadella.

"Pe măsură ce începem un nou an fiscal, m-am gândit la drumul parcurs împreună și la calea care ne așteaptă.

Înainte de orice altceva, vreau să vorbesc despre ceea ce mă apasă cel mai tare și despre ceea ce știu că mulți dintre voi aveți în minte: concedierile recente. Aceste decizii sunt printre cele mai dificile pe care trebuie să le luăm. Ele afectează oameni alături de care am lucrat, de la care am învățat și cu care am împărtășit nenumărate momente – colegii, coechipierii și prietenii noștri. Vreau să îmi exprim recunoștința sinceră față de cei care au plecat. Contribuțiile lor au modelat ceea ce suntem ca și companie, ajutând la construirea fundației pe care stăm astăzi. Și pentru asta le sunt profund recunoscător.

Ads

Vreau, de asemenea, să recunosc incertitudinea și incongruența aparentă a vremurilor în care trăim. Din toate punctele de vedere, Microsoft prosperă – performanța pe piață, poziționarea strategică și creșterea sunt toate remarcabile. Investim mai mult în CapEx (cheltuieli de capital) ca niciodată. Numărul nostru total de angajați este relativ stabil, iar unele dintre talentele și expertiza noastră sunt recunoscute și recompensate la un nivel fără precedent. Și totuși, am făcut concedieri.

Aceasta este enigma succesului într-o industrie care nu are valoare de franciză. Progresul nu este liniar. Este dinamic, uneori disonant și întotdeauna solicitant. Dar este, de asemenea, o oportunitate nouă pentru noi – să modelăm, să conducem și să avem un impact mai mare ca niciodată.

Succesul pe care vrem să-l obținem va fi definit de abilitatea noastră de a trece prin acest proces dificil de „dezvățare” și „învățare.” Trebuie să răspundem nevoilor în schimbare ale clienților, menținând și extinzând afacerea actuală, în timp ce creăm categorii noi cu modele de business noi și o nouă funcție de producție. Acest lucru este în mod inerent dificil, iar puține companii îl pot face bine.

Ads

Dar am încredere deplină că noi putem. Și vom găsi din nou determinarea, curajul și claritatea pentru a ne îndeplini misiunea în acest nou context."

"Misiunea noastră – De ce existăm"

"Când Microsoft are succes, lumea din jurul nostru trebuie să aibă succes, de asemenea. Asta ne oferă permisiunea socială de a exista ca firmă. Când Bill Gates a fondat Microsoft, nu a imaginat doar o companie de software, ci o „fabrică de software”, neîngrădită de un produs sau o categorie anume. Acea idee ne-a ghidat timp de decenii. Dar astăzi nu mai este suficient.

Trebuie să ne reimaginăm misiunea pentru o nouă eră. Ce înseamnă împuternicirea în era AI? Nu este doar despre construirea de unelte pentru roluri sau sarcini specifice. Este despre a construi unelte care permit tuturor să-și creeze propriile unelte. Asta este schimbarea pe care o aducem – de la o fabrică de software la un motor de inteligență care oferă fiecărei persoane și organizații puterea de a construi ceea ce au nevoie pentru a reuși.

Ads

Imaginați-vă dacă toți cei 8 miliarde de oameni ar putea accesa un cercetător, un analist sau un agent de codare, nu doar pentru a obține informații, ci pentru a finaliza sarcini importante. Și gândiți-vă cum organizațiile, împuternicite de AI, ar putea atinge un nou nivel de agilitate și inovație – transformând deciziile, operațiunile și munca în echipă."

"Prioritățile noastre – Ce facem"

"Pentru a ne atinge misiunea, trebuie să rămânem concentrați pe cele trei priorități ale noastre: securitate, calitate și transformare prin AI.

Investim în elementele fundamentale, în timp ce definim noile frontiere ale AI.

Securitatea și calitatea nu sunt negociabile. Infrastructura și serviciile noastre sunt esențiale pentru lume. Fără ele, nu avem permisiunea de a merge mai departe.

Vom reinventa fiecare strat al arhitecturii tehnologice pentru AI – de la infrastructură, la platforme de aplicații, până la aplicații și agenți. Diferențierea noastră va veni din modul în care aducem toate acestea împreună, oferind experiențe complete și produse cu un spirit profund de platformă care creează oportunități în întreg ecosistemul."

Ads

"Cultura noastră – Cum lucrăm"

"Mentalitatea de creștere ne-a servit bine în ultimul deceniu – practicarea de zi cu zi a faptului de a fi „dornic să învețe”, nu „cel care le știe pe toate”. Ne-a transformat cultura și ne-a ajutat să conducem cu mai multă empatie și umilință. Trebuie să păstrăm asta.

Această transformare reconfigurează nu doar produsele și modelele noastre de business, ci și structura noastră și modul în care lucrăm zilnic. Va părea uneori haotic – dar transformarea a fost mereu așa. Echipele se reorganizează. Domeniile se extind. Apar oportunități peste tot. Îmi amintește de începutul anilor ’90, când PC-urile și software-ul de productivitate au devenit standard. Exact acolo suntem acum cu AI.

Ani mai târziu, când vă veți uita în urmă la timpul petrecut aici, sper să puteți spune: „Atunci am învățat cel mai mult. Atunci am avut cel mai mare impact. Atunci am făcut parte din ceva cu adevărat transformator.”

Ce am învățat în ultimele cinci decenii este că succesul nu se măsoară în longevitate, ci în relevanță. Viitorul nostru nu va fi definit de ceea ce am construit până acum, ci de ceea ce permitem altora să construiască acum.

Și știu că, datorită dedicării, motivației și muncii voastre, putem câștiga împreună și putem schimba lumea în acest proces.

Aștept cu nerăbdare să împărtășesc mai multe la raportul de câștiguri de săptămâna viitoare și să răspund întrebărilor voastre la întâlnirea generală cu angajații."

Ads