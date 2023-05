Scaderi de 10-15% pentru Microsoft Romania

Subsidiara Microsoft din Romania s-ar putea confrunta in acest an cu primul declin din istoria de 12 ani a companiei pe piata locala.

Mi-crosoft Romania se asteapta la o scadere de 10% pana la 15% in anul fiscal pe care il incheie pe 3 iulie.

Compania estima o cres-tere de 35%, insa a revizuit acest procent din cauza crizei, scrie Financiarul.

Acesta este primul an cand veniturile subsidiarei romanesti al celui mai mare producator global de software scad, in conditiile in care pana acum media anuala de cres-tere a afacerilor in cei 12 ani de activitate pe piata locala a fost de 50%.

Desi in ulti-mele zile dinainte de in-che--ie-rea anului fiscal echi-pa de vanzari incearca sa incheie cat mai multe con-tracte, scaderea se va situa oricum intre 10% si 15%.

Anul acesta exer-citiul financiar se incheie pe 3 iulie, si nu pe 30 iunie cum se intampla pana acum, ceea ce inseamna un castig de cateva zile pentru a semna noi contracte.