Analiza Tradeville: Segmentul Cloud al Microsoft, crestere accelerata pe fondul crizei provocate de coronavirus

In contextul crizei generate de coronavirus, cererea pentru serviciile cloud oferite de Microsoft a crescut cu 775% in saptamana 23-27 martie, in tarile afectate, arata o analiza Tradeville.

De altfel, serviciile Cloud par sa reprezinte o directie strategica pentru gigantul din tehnologie, acestea inregistrand inca de anul trecut cresteri semnificative (27% in T4 2019).

Tot pe fondul crizei provocate de coronavirus, Tradeville noteaza ca o crestere puternica s-a resimtit si in cazul aplicatiei Teams, prin care Microsoft isi propune sa creeze un spatiu de lucru virtual pentru companii.

In martie 2020, numarul de utilizatori pe platforma Teams a fost de 44 milioane, in crestere cu 120% fata de noiembrie 2019. Doar in a treia saptamana din martie, Teams a adaugat 12 milioane de utilizatori zilnici, pe fondul epidemiei actuale.

Analistii Tradeville arata ca Microsoft a devenit al doilea jucator la nivel mondial pe piata serviciilor de infrastructura cloud, cu o cota de piata de 16,9% pe intreg anul 2019, in crestere cu 63,9% fata de 2018.

Principalul competitor al celor de la Microsoft si lider de piata este Amazon, cu o cota de 32,3%, in timp ce Alibaba se situeaza pe locul 4, cu o cota de 4,9%, fiind liderul pietei din China.

Piata serviciilor de infrastructura cloud a ajuns la 107 mld. USD in 2019 si este asteptata sa creasca la 141 mld. USD in 2020 si sa depaseasca 284 mld. USD in 2024, releva analiza Tradeville.

In ultimii ani, Microsoft si-a schimbat directia strategica si s-a axat mai mult pe serviciile oferite. Ca atare, in anul fiscal 2019, serviciile (59,8 mil. USD) au avut un aport la venituri aproape egal cu cel al produselor companiei (66,08 mil. USD), noteaza Tradeville.

In trimestrul 4 din 2019, cifra de afaceri a Microsoft a crescut cu 4,4 mld. USD (13,7%) in T4 2019, ajungand la 3,9 mld. USD, in timp ce venitul operational a crescut cu 3,6 mld. USD (35%) in aceeasi perioada.

Desi compania a inregistrat cresteri pe fiecare segment de business, cel mai notabil avans a fost cel al segmentului Cloud, acesta generand companiei venituri de 11,9 mld. USD in trimestrul 4 din 2019, cu 27% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Compania Microsoft este listata pe bursa americana, unde a atins recent o valoare de piata de peste 1 trilion USD. Actiunile sale pot fi tranzactionate online prin intermediul Tradeville, oricand si de pe orice device, iar conturile pot fi deschise 100% on-line, fara a fi necesara deplasarea fizica a clientilor.

