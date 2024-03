Brasovenii - pe harta Microsoft

La 20 de ani, Corina Dobrea este cel mai tinar trainer certificat Microsoft, in postura de MCT Ambassador.

E brasoveanca, a studiat la Liceul Johannes Honterus din Brasov, iar examenul de bacalaureat l-a sustinut la Liceul german din Capitala - a transmis Gazeta de Transilvania. Acum ea este este junior trainer la Intelprof si studenta la Wirtschafts Universitat Viena.

Proiectul CAPS (Context-Aware Pervasive Sports) prezentat de trei studenti vienezi a cistigat finala desfasurata in mai in capitala Austriei. La concursul din India, echipa condusa de ea va prezenta o versiune imbunatatita, CAPS 2.

CAPS este o platforma care poate fi dezvoltata ulterior pentru crearea unor jocuri virtuale. Grupul Corinei Dobrea a interpretat tema concursului, aplicand-o la problemele specifice ale tinerilor de astazi, cauzate de lipsa de miscare sau activitati sportive. CAPS poate fi folosita cu succes pentru jocuri de exterior, pentru ca lucreaza cu GPS si WLAN. Elementul distinctiv al proiectului: in loc sa foloseasca un joystick, jucatorii controleaza jocul prin miscarile lor.

Echipe din peste 180 de tari vor participa la "Imagine Cup". Tema din acest an este "O lume in care tehnologia ne ajuta sa traim mai sanatos". Organizatorii concursului spun ca sanatatea este perceputa in mod diferit de oameni diferiti: poti sa te gindesti la sanatate ca la un program medical sau pur si simplu ca la un pahar curat cu apa. La "Imagine Cup" fiecare echipa trebuie sa decida cum trebuie folosita tehnologia pentru a face o diferenta reala in viata oamenilor de oriunde.

La finala din India, la sectiunea Software Design nu participa nici o echipa din Romania, nu avem participanti nici la Short Film si Algorithm, avem insa participanti, individuali sau echipa la sectiunile Project Hoshimi si Interface Designer.

Aschia nu sare departe de trunchi. Ca recunoastere a contributiei aduse la dezvoltarea comunitatii internationale IT prin formarea a mii de specialisti, Microsoft a acordat celor doi traineri INTELPROF titlul de Most Valuable Professional (MVP). Acestia sint chiar parintii Corinei: Angela Dobrea a fost distinsa cu titlul de Microsoft Most Valuable Professional - SQL Server, iar Gheorghe Dobrea cu titlul de Microsoft Most Valuable Professional -Windows Security. Programul MVP Awards a fost initiat in urma cu citiva ani de Microsoft Corporation pentru recunoasterea meritelor specialistilor cu o contributie deosebita la dezvoltarea comunitatilor IT si in implementarea noilor tehnologii in diverse domenii de activitate. In Romania sint in total patru persoane distinse cu acest titlu.

sursa: www.news365.ro

